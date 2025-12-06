Treibendes Boot vor Kreta entdeckt: 18 Tote

Die Ermittlungen laufen

Ein türkisches Frachtschiff hatte demnach ein gekentertes Boot 40 Kilometer südlich der kleinen Insel Chrysi erspäht und die griechischen Behörden alarmiert. Laut Küstenwache waren die 18 Menschen bereits seit mehr als einem Tag tot, als das Boot entdeckt wurde, wie es in den Berichten örtlicher Medien hieß. Woher die Migranten kamen, ist bisher unklar. Gerichtsmediziner und Ermittler der Küstenwache versuchen nun festzustellen, was genau auf dem Boot passierte, hieß es aus Kreisen der Zentrale der Küstenwache.