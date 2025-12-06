Vorteilswelt
ÖFB-Fans gefordert

Verrückt! 53 WM-Spiele steigen mitten in der Nacht

Fußball International
06.12.2025 22:23
Marko Arnautovic
Marko Arnautovic(Bild: GEPA)

Das gab‘s noch nie! Bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko steigen 53 der 104 Spiele bei uns mitten in der Nacht. Besonders hart trifft der Spielplan der FIFA ausgerechnet Österreich und seine Fans in der Heimat.

0 Kommentare

„Es ist schade, wenn die Anstoßzeiten nach mitteleuropäischer Zeit nicht für Familien geeignet sind“, sagte Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH nach der Veröffentlichung des WM-Spielplans am Samstagabend. „Wir hoffen aber trotzdem, dass uns nicht nur viele Fans in den Stadien unterstützen, sondern auch vor den Bildschirmen in Österreich die Daumen drücken.“

(Bild: GEPA)

Doch das setzt echte Steherqualitäten der ÖFB-Fans voraus. Zwei von drei Gruppenspielen werden erst nach Mitternacht angepfiffen.  Den Auftakt absolvieren ÖFB-Rekordtorschütze Marko Arnautovic und Co. am 17. Juni (6 Uhr) in San Francisco gegen Jordanien. Zum Abschluss steht am 28. Juni (4  Uhr) das Duell mit Algerien in Kansas City an. Nur die Partie gegen Weltmeister Argentinien findet um 19 Uhr unserer Zeit statt.

43 Gruppenspiele in der Nacht
Aber auch die übrigen Partien steigen bei dieser WM zumeist in der Nacht – allein 43 Gruppenspiele finden nächtens statt, genauso wie sieben Sechzehntelfinale, zwei Achtelfinale und ein Viertelfinale. Die dafür von der FIFA geplanten Uhrzeiten sind: 0 Uhr, 1 Uhr, 1.30 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr und sogar um 6 Uhr. Damit gehören auch die traditionellen vier fixen Anstoßzeiten pro Tag der Vergangenheit an, womit auch die Planbarkeit für die Fans dahin ist, weil jeder Spieltag anders ist. 

Grund für die nächtliche Kickerei ist übrigens das Klima. Die Klub-WM habe gezeigt, dass die Spieler unter der enormen Hitze gelitten haben, nur damit die Partien zu passenden Zeiten auf dem europäischen Markt gezeigt werden konnten. Das will man in diesem Sommer verhindern.  

