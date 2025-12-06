Verrückt! 53 WM-Spiele steigen mitten in der Nacht

43 Gruppenspiele in der Nacht

Aber auch die übrigen Partien steigen bei dieser WM zumeist in der Nacht – allein 43 Gruppenspiele finden nächtens statt, genauso wie sieben Sechzehntelfinale, zwei Achtelfinale und ein Viertelfinale. Die dafür von der FIFA geplanten Uhrzeiten sind: 0 Uhr, 1 Uhr, 1.30 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr und sogar um 6 Uhr. Damit gehören auch die traditionellen vier fixen Anstoßzeiten pro Tag der Vergangenheit an, womit auch die Planbarkeit für die Fans dahin ist, weil jeder Spieltag anders ist.