Eigene Gleitbombe?
Explosionen: Geschoß trifft russische Stadt
Ein Geschoß unbekannter Herkunft ist in der russischen Großstadt Belgorod eingeschlagen. Vermutet wird, dass es sich um eine fehlgeleitete russische Gleitbombe handeln könnte.
Ein Geschoß unbekannter Herkunft habe einen Stromausfall verursacht, schrieb der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, auf Telegram. Ein Mann sei verletzt worden. Auch außerhalb der Stadt gebe es Probleme mit der Stromversorgung.
Der Belgoroder Telegramkanal „Pepel“ berichtet, dass es sich um eine Luftbombe handle. „Eben deshalb wurde vor der Explosion der Raketenalarm nicht ausgelöst und es gab auch keinen Drohnen-Alarm“, merkte der Channel an. Bewohner hätten vor der Explosion das Dröhnen eines Flugzeugs vernommen, das in Richtung der Grenze zur Ukraine flog.
Russische Kampfjets werfen dicht an der Frontlinie, aber noch im eigenen Luftraum Fliegerbomben ab, die dann über Dutzende Kilometer hinweg gelenkt in der Ukraine einschlagen. Allerdings ist das Stromnetz in Belgorod, 35 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt, auch schon von ukrainischen Drohnen attackiert worden.
