Gewerkschaften raten Austria-Spielern zum Mahnen!

„Es war nicht immer einfach“

Coach Rolf Landerl sagt: „Wir wollen unseren Zusehern das letzte Mal heuer was bieten. Ohne unserem und jenem Punkteabzug vom Stripfing-Konkurs hätten wir 21 Zähler am Konto – es war nicht immer einfach im Verein aufgrund der Gesamtsituation. Daher haben es die Jungs gut gemacht!“