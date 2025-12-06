Max Verstappen beschwört den „Horror“ für Norris!

Verstappen wie Chucky

Sollte Verstappen am Start davonziehen, darf sich Norris aber wohl auch über Schützenhilfe von Piastri freuen, denn McLaren-Boss Zak Brown warf die viel diskutierten „Papaya-Regeln“ endgültig über Bord, sagte: „Die WM wollen wir sicher nicht verlieren. Unsere Rennpace ist wirklich stark, aber klar, wir müssen auf Max aufpassen – er ist wie dieser Typ in dem Horrorfilm, dieser Chucky, bei dem du gerade denkst, er kommt nicht zurück – und dann ist er wieder da.“