Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nummer 1 im Nacken

Straka führt vor dem Schlusstag auf den Bahamas

Sport-Mix
06.12.2025 23:13
Sepp Straka
Sepp Straka(Bild: AP/Fernando Llano)

Österreichs Golf-Star Sepp Straka kämpft bei der mit 5 Mio. US-Dollar dotierten Hero World Challenge auf den Bahamas um den Turniersieg.

0 Kommentare

Der Ryder-Cup-Sieger spielte beim Einladungsturnier von Tiger Woods zum Saisonabschluss mit einer 64 auf dem Par-72-Kurs seine bisher beste Runde und liegt vor dem Schlusstag sogar an der Spitze des nur 20 Mann starken Elitefeldes.

Scottie Scheffler
Scottie Scheffler(Bild: AP/Fernando Llano)

Der Weltranglisten-Erste Scottie Scheffler aus den USA liegt Straka (199) einen Schlag zurück im Nacken. Der Schwede Alex Noren und der Japaner Hideki Matsuyama teilen sich Platz drei (202). Nach einer 66er- und 69er-Runde wusste Straka im dritten Umlauf mit zwei Eagles und vier Birdies zu begeistern. Schlechter als Par spielte der 32-Jährige keines der 18 Löcher.

Auf der DP World Tour in Melbourne ist Bernd Wiesberger nach drei Runden 24. Beim LPGA-Qualifikationsturnier in Mobile/Alabama verbesserte sich Emma Spitz nach einer 70 auf Runde zwei auf Position 29.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
143.644 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Medien
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
121.607 mal gelesen
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Burgenland
Empörung um gemauertes Hakenkreuz im Unterricht
114.960 mal gelesen
Das fertige Mauerwerk: Das klar erkennbare Zeichen wurde laut Angaben der Schule rasch gemeldet ...
Mehr Sport-Mix
Nummer 1 im Nacken
Straka führt vor dem Schlusstag auf den Bahamas
„Jetzt alles möglich“
Gigler zieht mit OSV-Rekord ins EM-Finale ein
„Viele Fehler“
ÖHB-Frauen verlieren auch gegen Tunesien
HNDBL3BEAT
LIVESTREAM: Startschuss für neues Format!
Justiz greift ein
Frauen unverhüllt bei Marathon: Festnahmen im Iran

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf