Straka führt vor dem Schlusstag auf den Bahamas

Der Weltranglisten-Erste Scottie Scheffler aus den USA liegt Straka (199) einen Schlag zurück im Nacken. Der Schwede Alex Noren und der Japaner Hideki Matsuyama teilen sich Platz drei (202). Nach einer 66er- und 69er-Runde wusste Straka im dritten Umlauf mit zwei Eagles und vier Birdies zu begeistern. Schlechter als Par spielte der 32-Jährige keines der 18 Löcher.