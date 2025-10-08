Irre! 44.159 Euro für ein Ticket fürs WM-Finale

Der Preis ist heiß! Wer Angst hat, über die FIFA leer auszugehen, kann sich bereits jetzt Tickets für das Finale der WM 2026 sichern. Auf den diversen Plattformen gehen die Preise – die durch Angebot und Nachfrage in den nächsten Monaten noch extrem schwanken werden – aktuell durch die Decke.