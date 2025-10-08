Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verrückte Preise

Irre! 44.159 Euro für ein Ticket fürs WM-Finale

Fußball International
08.10.2025 07:48
Die Fußball-WM steigt von 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko.
Die Fußball-WM steigt von 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko.(Bild: GEPA)

Wer die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko hautnah miterleben will, wird tief ins Geldbörserl greifen müssen ...

0 Kommentare

Der Preis ist heiß! Wer Angst hat, über die FIFA leer auszugehen, kann sich bereits jetzt Tickets für das Finale der WM 2026 sichern. Auf den diversen Plattformen gehen die Preise – die durch Angebot und Nachfrage in den nächsten Monaten noch extrem schwanken werden – aktuell durch die Decke.

(Bild: Screenshot/Viagogo)

So bietet Viagogo Endspiel-Karten zwischen 6411 und 44.159 Euro an – die teuersten Tickets über die offizielle FIFA-Verkaufsstelle kosten hingegen „nur“ 6370 US-Dollar, was aktuell 5463 Euro entspricht.

(Bild: FIFA)

Das Fußball-Spektakel beginnt am 11. Juni in Mexiko-Stadt. Das Endspiel steigt am 19. Juli im MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
132.610 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
126.276 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
118.608 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1622 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Innenpolitik
Babler prescht entgegen der Regierungslinie vor
1074 mal kommentiert
Auch der SPÖ-Chef will eine Steuersenkung.
Österreich
Fall „Waltraud“: Ermittlungen wegen Sozialbetrug!
968 mal kommentiert
Das Bundeskriminalamt hat Ermittlungen gegen „Waltraud“ aufgenommen.
Mehr Fußball International
Verrückte Preise
Irre! 44.159 Euro für ein Ticket fürs WM-Finale
Ex-Bundesliga-Profi:
„Wer weiß, wie lange ich noch leben werde“
Schwerb will Aufstieg
LIVE: U19-Team kämpft in Slowenien um EM-Ticket
Krone Plus Logo
Brasilien besiegt
Top bei WM! Ist er das neue Juwel von Sturm?
„Richtiger Zeitpunkt“
Spanischer Europameister verkündet Karriereende
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf