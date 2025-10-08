Irre! 44.159 Euro für ein Ticket fürs WM-Finale

Wer die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko hautnah miterleben will, wird tief ins Geldbörserl greifen müssen ...
Der Preis ist heiß! Wer Angst hat, über die FIFA leer auszugehen, kann sich bereits jetzt Tickets für das Finale der WM 2026 sichern. Auf den diversen Plattformen gehen die Preise – die durch Angebot und Nachfrage in den nächsten Monaten noch extrem schwanken werden – aktuell durch die Decke.
So bietet Viagogo Endspiel-Karten zwischen 6411 und 44.159 Euro an – die teuersten Tickets über die offizielle FIFA-Verkaufsstelle kosten hingegen „nur“ 6370 US-Dollar, was aktuell 5463 Euro entspricht.
Das Fußball-Spektakel beginnt am 11. Juni in Mexiko-Stadt. Das Endspiel steigt am 19. Juli im MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.