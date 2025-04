Mit geboosteten Abwehrzellen gegen den Krebs

Genetisch veränderte Zellen

Bei dieser Behandlung werden die körpereigenen Abwehrzellen genetisch verändert und dann gezielt gegen Krebszellen gerichtet. Dafür, dass diese Behandlung – die in der Regel als einmalige Infusion verabreicht wird – jetzt auch im Burgenland in Anspruch genommen werden kann, verdankt man Oberarzt Dr. Jakob Rudzki. Er gilt als einer der erfahrensten CAR-T-Zelltherpie Anwender Österreichs, ist Mitbegründer des österreichischen Netzwerks und seit einigen Monaten in der Klinik Oberwart tätig, wo man mit der Etablierung einer eigenen Abteilung für Onkologie und Palliativmedizin auf die steigenden Fallzahlen von Krebserkrankungen reagiert hat.