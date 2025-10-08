Boot auf Mur gekentert: Große Suchaktion nach Mann

Zwei Personen unterkühlt geborgen

Während zwei von ihnen stark unterkühlt geborgen werden konnten, blieb eine verschollen. Nach dem Mann wird nun verzweifelt gesucht. „Die Feuerwehr steht mit einer Drohne und die Polizei mit einem Hubschrauber im Einsatz“, berichtet Polizeisprecher Sabri Yorgun. Nähere Details sind noch nicht bekannt.