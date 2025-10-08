Boot auf Mur gekentert: Große Suchaktion nach Mann

Nach einem Bootsunfall am Mittwochmorgen auf der Mur bei Feldkirchen läuft eine große Suchaktion nach einem vermissten Mann. Polizei, Rettung und Feuerwehr stehen mit zig Kräften im Einsatz.
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften eilte am Mittwochmorgen an die Mur. Der Grund: Ein Boot war kurz vor halb 8 in der Nähe von Feldkirchen, vermutlich bei der Baustelle der neuen Autobahnbrücke, gekentert. Drei Personen stürzten in die eiskalte Mur.
Zwei Personen unterkühlt geborgen
Während zwei von ihnen stark unterkühlt geborgen werden konnten, blieb eine verschollen. Nach dem Mann wird nun verzweifelt gesucht. „Die Feuerwehr steht mit einer Drohne und die Polizei mit einem Hubschrauber im Einsatz“, berichtet Polizeisprecher Sabri Yorgun. Nähere Details sind noch nicht bekannt.
