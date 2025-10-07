ÖVP Burgenland fordert faire Strompreise

Bald Regierungsvorlage für ElWG

Die Gebühr für Private bei der Einspeisung sei noch nicht fix definiert und werde mit den Koalitionspartnern diskutiert. Zehetner kündigte eine Regierungsvorlage für das ElWG in den nächsten Wochen an. Danach soll es mit FPÖ und Grünen Gespräche über die nötige Zwei-Drittel-Materie geben. ÖVP-Landesobmann Christoph Zarits betonte, dass Energie nicht nur grün, sondern auch günstig sein müsse: „Wir brauchen dafür eine starke Infrastruktur und leistungsfähige Netze.“ Zarits forderte, dass die „Übergewinne“ der Landesenergieversorger reinvestiert werden sollen. So hätten diese bei der Burgenland Energie im Jahr 2023 35 Millionen Euro betragen. Laut Zarits müssten diese, für die Kunden spürbar werden, „etwa in Form von Gutschriften“.