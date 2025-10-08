Parton-Schwester mit dramatischem Appell an Fans

„Betet für sie!“ Der dramatische Appell ihrer Schwester Freida sorgt für einen Schock und große Sorge bei den Fans von Dolly Parton. Die Country-Ikone hatte wegen eines mysteriösen Gesundheitsproblems in der letzten Woche die nächsten sechs ihrer „Dolly: Live in Las Vegas“-Shows absagen müssen.
Wie ernst die Lage zu sein scheint, ließ jetzt Freida in ihrem Facebook-Posting durchblicken: „Ich war die ganze letzte Nacht wach und habe für meine Schwester Dolly gebetet.“
Wie schlecht geht es Dolly wirklich?
Die 68-Jährige fuhr fort, dass sich Dolly zuletzt „nicht optimal“ gefühlt habe, weshalb sie beschlossen habe, sie durch die „Macht der Gebete“ zu unterstützen: „Ich frage deshalb alle in der Welt, die sie lieben, mit mir zu beten.“
Freida, die einst selbst als Sängerin aufgetreten war, ehe sie Pastorin wurde, versucht optimistisch zu klingen: „Sie ist stark und sie wird geliebt. Ich weiß in meinem Herzen, dass es ihr gut gehen wird.“
Wenig später versuchte Freida jedoch, die Parton-Fans nach dem schockierenden Posting wieder zu beruhigen. „Ich möchte etwas klarstellen. Ich wollte niemanden erschrecken oder es so ernst klingen lassen, als ich um Gebete für Dolly bat“, erklärte sie.
Ihre Schwester Dolly sei lediglich „etwas durch den Wind“, weshalb sie „einfach um Gebete gebeten“ habe, „weil ich so fest an die Macht des Gebets glaube“.
Parton macht „100.000-Meilen-Check“
Dolly hatte sich am 28. September mit einer Botschaft auf Instagram an die Welt gewandt und informiert, dass sie die geplanten Las-Vegas-Auftritte vom 4. bis 13. Dezember im Colosseum Theater des Caesars Palace Hotels verschieben muss: „Wie viele von euch wissen, habe ich mit einigen gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen, und meine Ärzte sagen, ich muss ein paar Eingriffe vornehmen lassen.“
Mit ihrem typischen Humor nahm sie ihren Zustand aufs Korn. Es sei „Zeit für den 100.000-Meilen-Check“, witzelte sie – und stellte gleich klar: „Nein, das ist nicht mein üblicher Besuch beim Schönheitschirurgen!“
„Muss einen Gang runterschalten“
Dann machte sie deutlich, dass sie noch lange nicht bereit ist, sich in die Pension zurückzuziehen: „Macht euch keine Sorgen, dass ich das Showgeschäft hinschmeiße – Gott hat mir noch nichts davon gesagt.“ Parton endete mit: „Aber ich glaube, er sagt mir, dass ich jetzt mal einen Gang runterschalten soll, damit ich bereit bin für weitere große Abenteuer mit euch.“
Schon im vergangenen Monat hatte Parton ihre Fans beunruhigt, als sie kurzfristig eine Reise nach Dollywood absagen musste. Dort wollte sie eigentlich die neueste Attraktion ihres Freizeitparks in Pigeon Forge (Tennessee) vorstellen. Stattdessen meldete sie sich per Videoschaltung - sichtlich gut gelaunt – und erklärte, sie erhole sich von Nierensteinen. Sie versprach: „Ich komme bald zurück nach Dollywood!“
