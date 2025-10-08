Parton-Schwester mit dramatischem Appell an Fans

„Muss einen Gang runterschalten“

Dann machte sie deutlich, dass sie noch lange nicht bereit ist, sich in die Pension zurückzuziehen: „Macht euch keine Sorgen, dass ich das Showgeschäft hinschmeiße – Gott hat mir noch nichts davon gesagt.“ Parton endete mit: „Aber ich glaube, er sagt mir, dass ich jetzt mal einen Gang runterschalten soll, damit ich bereit bin für weitere große Abenteuer mit euch.“