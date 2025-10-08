Vorteilswelt
Insider verrät:

Glasner soll von Job bei Rekordmeister träumen

Fußball International
08.10.2025 08:37
Noch sitzt Oliver Glasner bei Crystal Palace auf der Trainerbank.
Noch sitzt Oliver Glasner bei Crystal Palace auf der Trainerbank.(Bild: AFP/DARREN STAPLES)

Dürfte er es sich aussuchen, würde Oliver Glasner in Zukunft wohl wieder in der deutschen Bundesliga arbeiten. Transfer-Insider Sacha Tavolieri zufolge soll der Erfolgstrainer von einer Anstellung beim deutschen Rekordmeister FC Bayern träumen. 

19 Partien waren Glasners „Eagles“ ungeschlagen, ehe sie sich am Sonntag beim FC Everton mit 1:2 geschlagen geben mussten. Die Erfolge mit Crystal Palace spielen den 51-Jährigen immer mehr ins Rampenlicht des europäischen Fußballs, erste Topklubs sollen den Namen Glasner bereits auf der Wunschliste haben.

Mit Crystal Palace ist Glasner seit Monaten auf Erfolgskurs.
Mit Crystal Palace ist Glasner seit Monaten auf Erfolgskurs.(Bild: AFP/BEN STANSALL)

Zwar meinte der gebürtige Salzburger zuletzt selbst, in London bleiben zu wollen, außerdem ist der FC Bayern mit Vincent Kompany derzeit mehr als zufrieden, aber was nicht ist, kann ja noch werden.

Oliver Glasner
Super-Serie gerissen
Oliver Glasner: „Das wäre eine billige Ausrede!“
06.10.2025
Tor in Minute 93
Erste Pleite! Everton beendet Glasners Mega-Serie
05.10.2025

Bestens vertraut
Die deutsche Bundesliga wäre für Glasner jedenfalls kein Neuland. Nach drei Jahren als Wolfsburg-Trainer übernahm der ehemalige Innenverteidiger bei der Eintracht Frankfurt, die er 2022 zum Europa-League-Titel führte.

