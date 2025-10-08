Glasner soll von Job bei Rekordmeister träumen

19 Partien waren Glasners „Eagles“ ungeschlagen, ehe sie sich am Sonntag beim FC Everton mit 1:2 geschlagen geben mussten. Die Erfolge mit Crystal Palace spielen den 51-Jährigen immer mehr ins Rampenlicht des europäischen Fußballs, erste Topklubs sollen den Namen Glasner bereits auf der Wunschliste haben.