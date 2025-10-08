Glasner soll von Job bei Rekordmeister träumen

Dürfte er es sich aussuchen, würde Oliver Glasner in Zukunft wohl wieder in der deutschen Bundesliga arbeiten. Transfer-Insider Sacha Tavolieri zufolge soll der Erfolgstrainer von einer Anstellung beim deutschen Rekordmeister FC Bayern träumen.
19 Partien waren Glasners „Eagles“ ungeschlagen, ehe sie sich am Sonntag beim FC Everton mit 1:2 geschlagen geben mussten. Die Erfolge mit Crystal Palace spielen den 51-Jährigen immer mehr ins Rampenlicht des europäischen Fußballs, erste Topklubs sollen den Namen Glasner bereits auf der Wunschliste haben.
Zwar meinte der gebürtige Salzburger zuletzt selbst, in London bleiben zu wollen, außerdem ist der FC Bayern mit Vincent Kompany derzeit mehr als zufrieden, aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Bestens vertraut
Die deutsche Bundesliga wäre für Glasner jedenfalls kein Neuland. Nach drei Jahren als Wolfsburg-Trainer übernahm der ehemalige Innenverteidiger bei der Eintracht Frankfurt, die er 2022 zum Europa-League-Titel führte.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.