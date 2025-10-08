Alko-Lenker fuhr 66-jährigem Mofalenker auf – tot

Am Dienstagabend wurde ein 66-jähriger Mofalenker in der Südoststeiermark von einem 74-jährigen Autofahrer zusammengefahren. Er verstarb an Ort und Stelle. Beim Pkw-Lenker stellte man daraufhin eine geringfügige Alkoholisierung fest.
Dramatischer Unfall am Dienstagabend in St. Peter am Ottersbach (Bezirk Südoststeiermark): Ein 74-Jähriger war mit dem Auto auf der L211 Richtung Dietersdorf am Gnasbach unterwegs, als er einem 66-jährigen Mofalenker aus bislang ungeklärter Ursache von hinten auffuhr. Dieser war in derselben Fahrtrichtung unterwegs gewesen.
In Straßengraben geschleudert
Der Mofalenker wurde vom Fahrzeug geschleudert und kam im dortigen Straßengraben zu liegen. Der 66-Jährige erlitt tödliche Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Am Mofa entstand Totalschaden. Der 74-Jährige blieb unverletzt. Ein Alkotest ergab eine geringfügige Alkoholisierung.
