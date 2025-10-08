Alko-Lenker fuhr 66-jährigem Mofalenker auf – tot

Dramatischer Unfall am Dienstagabend in St. Peter am Ottersbach (Bezirk Südoststeiermark): Ein 74-Jähriger war mit dem Auto auf der L211 Richtung Dietersdorf am Gnasbach unterwegs, als er einem 66-jährigen Mofalenker aus bislang ungeklärter Ursache von hinten auffuhr. Dieser war in derselben Fahrtrichtung unterwegs gewesen.