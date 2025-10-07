Vorteilswelt
„Krone“-Herzensmensch

Diese Wasserretterin begeistert den Nachwuchs

Kärnten
07.10.2025 05:00

Als Letzte der zehn Herzensmenschen der Kategorie „Einzelpersonen“ stellen wir Alina Weiss aus Hermagor vor. Sie brennt für die Wasserrettung!

Was Alina in den letzten eineinhalb Jahren geschafft hat, habe ich in zwei Jahren nicht hinbekommen“, schmunzelt Dominik Lach, Einsatzstellenleiter der Wasserrettung Hermagor.

Die 21-jährige Alina Weiss ist nicht nur seine Stellvertreterin, sondern auch Jugendreferentin am Presseggersee: „Sie hat so viel Herzblut investiert und schafft es einfach mit ihrem Wesen, die Jungen zu begeistern“, erklärt der Wasserretter, warum er Alina als „Krone“-Herzensmensch nominiert hat.

Jugendgruppe sichert Retter-Nachwuchs
15 Jugendliche haben mittlerweile die Ausbildung zum „Helfer“, und einer sogar die zum „Retter“ absolviert: „Alina hat uns immer geholfen, wir lieben sie alle! Wir haben viel bei der Wasserrettung gelernt“, schwärmen Lana (14) und Annika (14) über die 21-Jährige, die auch Kleinkinderzieherin ist.

Innerhalb von eineinhalb Jahren baute Alina in der Wasserrettung Hermagor eine Jugendgruppe auf
Innerhalb von eineinhalb Jahren baute Alina in der Wasserrettung Hermagor eine Jugendgruppe auf
Die Jugendlichen werden zu Wasserrettern und Helfern ausgebildet.
Die Jugendlichen werden zu Wasserrettern und Helfern ausgebildet.
Dominik (li.) hat Alina als Herzensmensch nominiert.
Dominik (li.) hat Alina als Herzensmensch nominiert.
Herzensmensch Alina Weiss
Herzensmensch Alina Weiss

„Ich habe schon beim Jugendrotkreuz gemerkt, dass man mit den Jungen richtig gut arbeiten kann – und ich dachte mir, dass es auch eine coole Abwechslung zu den Kleinkindern ist“, so Alina, für die die Jugend eine zentrale Rolle im Vereinswesen spielt: „Ohne die Jungen haben wir alle keine Zukunft!“

Der Spaß kommt in der Jugendgruppe nicht zu kurz: „Natürlich muss man auch manchmal streng sein, aber ich bin richtig stolz auf unsere Jungen“, lobt Alina den Retter-Nachwuchs. „Wir wünschen Alina, dass sie für immer so ein Herzensmensch bleibt, dass sie nie aufgibt – weil sie ist einfach die Beste“, freuen sich ihre Schützlinge.

