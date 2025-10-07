Diese Wasserretterin begeistert den Nachwuchs

Als Letzte der zehn Herzensmenschen der Kategorie „Einzelpersonen“ stellen wir Alina Weiss aus Hermagor vor. Sie brennt für die Wasserrettung!
Was Alina in den letzten eineinhalb Jahren geschafft hat, habe ich in zwei Jahren nicht hinbekommen“, schmunzelt Dominik Lach, Einsatzstellenleiter der Wasserrettung Hermagor.
Die 21-jährige Alina Weiss ist nicht nur seine Stellvertreterin, sondern auch Jugendreferentin am Presseggersee: „Sie hat so viel Herzblut investiert und schafft es einfach mit ihrem Wesen, die Jungen zu begeistern“, erklärt der Wasserretter, warum er Alina als „Krone“-Herzensmensch nominiert hat.
Jugendgruppe sichert Retter-Nachwuchs
15 Jugendliche haben mittlerweile die Ausbildung zum „Helfer“, und einer sogar die zum „Retter“ absolviert: „Alina hat uns immer geholfen, wir lieben sie alle! Wir haben viel bei der Wasserrettung gelernt“, schwärmen Lana (14) und Annika (14) über die 21-Jährige, die auch Kleinkinderzieherin ist.
„Ich habe schon beim Jugendrotkreuz gemerkt, dass man mit den Jungen richtig gut arbeiten kann – und ich dachte mir, dass es auch eine coole Abwechslung zu den Kleinkindern ist“, so Alina, für die die Jugend eine zentrale Rolle im Vereinswesen spielt: „Ohne die Jungen haben wir alle keine Zukunft!“
Der Spaß kommt in der Jugendgruppe nicht zu kurz: „Natürlich muss man auch manchmal streng sein, aber ich bin richtig stolz auf unsere Jungen“, lobt Alina den Retter-Nachwuchs. „Wir wünschen Alina, dass sie für immer so ein Herzensmensch bleibt, dass sie nie aufgibt – weil sie ist einfach die Beste“, freuen sich ihre Schützlinge.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.