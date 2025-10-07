Diese Wasserretterin begeistert den Nachwuchs

Der Spaß kommt in der Jugendgruppe nicht zu kurz: „Natürlich muss man auch manchmal streng sein, aber ich bin richtig stolz auf unsere Jungen“, lobt Alina den Retter-Nachwuchs. „Wir wünschen Alina, dass sie für immer so ein Herzensmensch bleibt, dass sie nie aufgibt – weil sie ist einfach die Beste“, freuen sich ihre Schützlinge.