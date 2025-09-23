Herzensmensch: „Hier können Tiere liebevoll gehen“

Über 100 Vierbeiner fanden bei Michaela Gussnig schon ein Zuhause – besonders alte Tiere liegen ihr am Herzen. Von ihrem Ehemann wurde sie deshalb als Herzensmensch nominiert.
Was vor 35 Jahren mit der Rettung einer Babykatze aus dem Müll begonnen hat, prägt auch heute noch ihr Leben: Michaela Gussnig und ihr Mann leben für den Tierschutz: „Wir haben seither weit über hundert Tiere in Pflege gehabt“, schildert Michael Gussnig, der seine Frau heuer zur Herzensmensch-Aktion nominiert hat. Aktuell leben zehn Katzen und vier Hunde im gemeinsamen Haus: „Mit der Zeit haben wir mitbekommen, dass im Tierheim oder im Tierschutz oft die alten Katzen und Hunde übrig bleiben – das wollten wir ändern“, schildert Michaela, die den Vierbeinern einen liebevollen und schönen Lebensabend bereitet: „Darauf haben wir uns quasi spezialisiert: Wir reparieren ihnen die Zähne, geben ihnen die Medikamente, die sie brauchen, und begleiten sie in ihrem letzten Lebensabschnitt – auch wenn es uns selbst oft das Herz zerreißt.“
„Yoga ist Heilung“
Die Tierliebe hat Michaela von ihrer „Großi“: „Meine Großmutter hat uns großgezogen, von ihr habe ich viel gelernt – heute wäre sie sicher stolz auf mich“, wird Michaela im „Krone“-Gespräch emotional. „Ich wünsche jedem, dass er – so wie ich – seinen Herzensmenschen findet“, schwärmt Michael über seine Frau, mit der er auch das gemeinsame Fitness- und Yoga-Studio Atlantis in Klagenfurt betreibt: „Yoga ist für mich Heilung, mit meinen Yogis verarbeiten wir hier Todesfälle, Scheidungen auch Traumatisches wie Missbrauch“, lädt sie jeden auf die Yoga-Matte ein.
„Dass ich ausgezeichnet werde, hat mich sehr berührt, auch Tränen sind geflossen“, bedankt sich die 54-Jährige, die tagtäglich ihr großes Herz für Fellnasen beweist.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.