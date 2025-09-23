Herzensmensch: „Hier können Tiere liebevoll gehen“

Was vor 35 Jahren mit der Rettung einer Babykatze aus dem Müll begonnen hat, prägt auch heute noch ihr Leben: Michaela Gussnig und ihr Mann leben für den Tierschutz: „Wir haben seither weit über hundert Tiere in Pflege gehabt“, schildert Michael Gussnig, der seine Frau heuer zur Herzensmensch-Aktion nominiert hat. Aktuell leben zehn Katzen und vier Hunde im gemeinsamen Haus: „Mit der Zeit haben wir mitbekommen, dass im Tierheim oder im Tierschutz oft die alten Katzen und Hunde übrig bleiben – das wollten wir ändern“, schildert Michaela, die den Vierbeinern einen liebevollen und schönen Lebensabend bereitet: „Darauf haben wir uns quasi spezialisiert: Wir reparieren ihnen die Zähne, geben ihnen die Medikamente, die sie brauchen, und begleiten sie in ihrem letzten Lebensabschnitt – auch wenn es uns selbst oft das Herz zerreißt.“