Würdiger Lebensabend

Herzensmensch: „Hier können Tiere liebevoll gehen“

Kärnten
23.09.2025 05:30

Über 100 Vierbeiner fanden bei Michaela Gussnig schon ein Zuhause – besonders alte Tiere liegen ihr am Herzen. Von ihrem Ehemann wurde sie deshalb als Herzensmensch nominiert.

Was vor 35 Jahren mit der Rettung einer Babykatze aus dem Müll begonnen hat, prägt auch heute noch ihr Leben: Michaela Gussnig und ihr Mann leben für den Tierschutz: „Wir haben seither weit über hundert Tiere in Pflege gehabt“, schildert Michael Gussnig, der seine Frau heuer zur Herzensmensch-Aktion nominiert hat. Aktuell leben zehn Katzen und vier Hunde im gemeinsamen Haus: „Mit der Zeit haben wir mitbekommen, dass im Tierheim oder im Tierschutz oft die alten Katzen und Hunde übrig bleiben – das wollten wir ändern“, schildert Michaela, die den Vierbeinern einen liebevollen und schönen Lebensabend bereitet: „Darauf haben wir uns quasi spezialisiert: Wir reparieren ihnen die Zähne, geben ihnen die Medikamente, die sie brauchen, und begleiten sie in ihrem letzten Lebensabschnitt – auch wenn es uns selbst oft das Herz zerreißt.“

Michaela Gussnig widmet ihr Leben alten Tieren und schenkt ihnen gemeinsam mit ihrem Mann ...
Michaela Gussnig widmet ihr Leben alten Tieren und schenkt ihnen gemeinsam mit ihrem Mann Michael (li) einen schönen Lebensabend.(Bild: Evelyn Hronek)
Unsere „Krone“-Jury findet, für dieses tierische Engagement soll Michaeala ausgezeichnet werden.
Unsere „Krone“-Jury findet, für dieses tierische Engagement soll Michaeala ausgezeichnet werden.(Bild: Evelyn Hronek)

„Yoga ist Heilung“
Die Tierliebe hat Michaela von ihrer „Großi“: „Meine Großmutter hat uns großgezogen, von ihr habe ich viel gelernt – heute wäre sie sicher stolz auf mich“, wird Michaela im „Krone“-Gespräch emotional. „Ich wünsche jedem, dass er – so wie ich – seinen Herzensmenschen findet“, schwärmt Michael über seine Frau, mit der er auch das gemeinsame Fitness- und Yoga-Studio Atlantis in Klagenfurt betreibt: „Yoga ist für mich Heilung, mit meinen Yogis verarbeiten wir hier Todesfälle, Scheidungen auch Traumatisches wie Missbrauch“, lädt sie jeden auf die Yoga-Matte ein.

Mitmenschen hilft sie mit der Kraft des Yoga.
Mitmenschen hilft sie mit der Kraft des Yoga.(Bild: Evelyn Hronek)
„Dass ich ausgezeichnet werde, hat mich sehr berührt, auch Tränen sind geflossen“, bedankt sich die 54-Jährige, die tagtäglich ihr großes Herz für Fellnasen beweist.

Porträt von Jennifer Kapellari
Jennifer Kapellari
Würdiger Lebensabend
Herzensmensch: „Hier können Tiere liebevoll gehen“
EINWÜRFE: FOLGE 67
Sieg bestätigt: „Im Derby geht es um die Ehre“
Verdacht der Untreue
Kabeg: Kehrtwende bei wilder Betriebsratsschlacht
Austria Klagenfurt
Endlich! Karajica überweist Löhne an Ex-Spieler
„Krone-Meter“
Tausende Kärntner Leser sagten uns die Meinung
