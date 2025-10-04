Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Herzensmensch

Eine Powerfrau im Einsatz für Familien in Not

Kärnten
04.10.2025 05:00

Mit Herz, Mut und Menschlichkeit ist Daliborka Wirnsberger im Einsatz für Familien in ganz Kärnten. Die engagierte Familienintensivbetreuerin ermöglicht Jugendlichen Tanzkurse und unterstützt mit Lebensmittel und Kleidung. 

0 Kommentare

Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf, und ich versuche, ein Teil dieses Dorfes zu sein“, erzählt Daliborka „Dali“ Wirnsberger. Die Friesacherin arbeitet als Familienintensivbetreuerin und ist weit über ihren Beruf hinaus für Kinder und Familien in ganz Kärnten da.

„Dali lernte ich in meiner Tanzschule kennen. Ihre Tochter tanzt bei mir, aber auch für andere Kinder mit schwieriger finanzieller Lage übernimmt sie die Kosten für die Kurse“, erzählt Chiara Pichorner, die Dali zum Herzensmenschen nominierte.

Dali ist für Schützlinge immer erreichbar
„Wenn jeder ein bisserl so tut, als ob’s ihn was angehen würd, dann wär’ alles ein bisserl leichter“, ist Dali vor allem der Zusammenhalt und die Gemeinschaft sehr wichtig und was sie tut, geht weit über ein „bisserl“ hinaus. Auch nach Dienstschluss ist sie für ihre Schützlinge erreichbar, schenkt Kindern gemeinsame Ausflüge, versorgt Familien mit Lebensmitteln und Kleidung – alles aus eigener Tasche.

Daliborka Wirnsberger setzt sich für Kinder und Familien ein.
Daliborka Wirnsberger setzt sich für Kinder und Familien ein.(Bild: Evelyn Hronek)
Chiara Pichorner nominierte Dali zum Herzensmensch.
Chiara Pichorner nominierte Dali zum Herzensmensch.(Bild: Evelyn Hronek)
Die beiden lernten sich in Pichhorners Tanzschule kennen, wo Dali die Kosten für Kurse ...
Die beiden lernten sich in Pichhorners Tanzschule kennen, wo Dali die Kosten für Kurse übernimmt.(Bild: Evelyn Hronek)

„Für mich gibt es keine fremden Kinder“
Dass ihr Herz so groß ist, hat auch mit ihrer eigenen Lebensgeschichte zu tun: Mit 21 brachte sie ihren Sohn Marco zur Welt. Durch eine Nabelschnurumschlingung erlitt er Sauerstoffmangel und lebt seither mit einer körperlichen Beeinträchtigung. „Mittlerweile ist Marco 25 Jahre alt und meistert sein Leben mit Bravour“, erzählt sie stolz.

Für Dali gibt es „keine fremden Kinder“, denn: „Jedes Kind, das mit Respekt und Herzenswärme behandelt wird, wird aufgehen. Es muss das Gefühl haben: Wir nehmen dich so wie du bist, egal woher du bist oder wie du aussiehst.“ „Diese Frau ist wortwörtlich eine Powerfrau! Es ist sagenhaft, wie sie ihr Leben meistert und so viel Gutes tut“, schwärmt ihre Nominierende.

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Die Lufthansa hat Details zum Wegfall von rund 4000 Arbeitsplätzen bekanntgegeben (Symbolbild).
„Effizienz“ dank KI
Lufthansa streicht die meisten Jobs 2027 und 2028
In Südkorea gibt es bereits einen „Demon Hunter“-Freizeitpark, wo es natürlich auch die ...
Hype um „Dämon“-Film
Ärzte warnen vor TikTok-Challenge mit Nudeln
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
237.418 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Salzburg
„Habe 22 Jahre lang für falschen Sohn bezahlt“
189.255 mal gelesen
Krone Plus Logo
Erst 22 Jahre nach der Geburt seines angeblichen Sohnes zeigte ein DNA-Test: Herbert Humer ist ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
183.257 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1110 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
857 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
828 mal kommentiert
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Mit bis zu 70 km/h
Kärntner ließ Hund Auto nachjagen: „Braucht das!“
Krone Plus Logo
Mit der Koralmbahn
Nur ein Katzensprung: Von Kärnten auf die Uni Graz
Bundesliga im Ticker
GAK gegen Wolfsberger AC ab 17 Uhr LIVE
„Krone“-Herzensmensch
Eine Powerfrau im Einsatz für Familien in Not
Viele wagen Schritt
Wege zum Studium: Über die Pack, durch die Koralm
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf