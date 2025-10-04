Eine Powerfrau im Einsatz für Familien in Not

Dali ist für Schützlinge immer erreichbar

„Wenn jeder ein bisserl so tut, als ob’s ihn was angehen würd, dann wär’ alles ein bisserl leichter“, ist Dali vor allem der Zusammenhalt und die Gemeinschaft sehr wichtig und was sie tut, geht weit über ein „bisserl“ hinaus. Auch nach Dienstschluss ist sie für ihre Schützlinge erreichbar, schenkt Kindern gemeinsame Ausflüge, versorgt Familien mit Lebensmitteln und Kleidung – alles aus eigener Tasche.