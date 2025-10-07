Weltall-Kandidatin: „Mit Rückflug auch zum Mars“

Carmen Possnig, bald vielleicht Österreichs erste Astronautin, trainiert derzeit in Köln für eine Mission im Weltall. Für die „Krone“ nahm sich die gebürtige Kärntnerin, die an der Universität Innsbruck ihren Doktor macht, Zeit für ein Gespräch.
„Krone“: Sie sind derzeit in Köln beim Astronautentraining. Wie darf man sich so ein Training vorstellen?
Carmen Possnig: Wir Reserveastronauten sind ja in unseren früheren Jobs geblieben. Das heißt, wir arbeiten den Großteil vom Jahr ganz normal und zwei Monate pro Jahr sind wir hier und trainieren. Insgesamt gibt es sechs Blöcke, wobei jeder ein anderes Thema hat. Es ist stets eine Mischung aus Theorie und Praxis. Vergangene Woche war Orbitalmechanik das große Thema, also alles, was mit Raumfahrttechnik sowie Raumfahrtmechanik zu tun hat. Die praktischen Einheiten waren Virtual-Reality-Einheiten. Dabei handelt es sich um ein großes System, das von der ESA erfunden worden ist, mit dem man die Internationale Raumstation (ISS) sowohl von außen als auch von innen besichtigen und alle möglichen Notfallszenarien simulieren kann.
