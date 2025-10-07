Kärntner Unterhaus-Klub knackt den Weltrekord

Wilder Shitstorm, weil sie Tochter (2) noch stillt
Trikot-Wahnsinn! Bundesligist Hartberg war für den Kärntner Fünftligisten St. Stefan bei der Trikotwahl eine große Inspiration. Mit Blick auf die Anzahl der Sponsoren stellt man fest: Der Unterhaus-Klub pulverisierte die Steirer und auch den Rest der Welt!
Es riecht nach Weltrekord – und nach dem Spiel auch nach Schweiß: Das neue Trikot von Unterliga-Ost-Klub St. Stefan! Denn die Lavanttaler haben alleine am Trikot 32 (!) Sponsoren – zählt man Ausrüster Jako hinzu, sind es 33. Zudem befinden sich auf der Hose weitere fünf Geldgeber, macht insgesamt 38 Gönner am Dress. „Wir haben alle Partner, die uns über Jahre hinweg unterstützt haben, untergebracht“, erklärt St. Stefans Obmann Martin Rachoinig.
