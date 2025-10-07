Kärntner Unterhaus-Klub knackt den Weltrekord

Es riecht nach Weltrekord – und nach dem Spiel auch nach Schweiß: Das neue Trikot von Unterliga-Ost-Klub St. Stefan! Denn die Lavanttaler haben alleine am Trikot 32 (!) Sponsoren – zählt man Ausrüster Jako hinzu, sind es 33. Zudem befinden sich auf der Hose weitere fünf Geldgeber, macht insgesamt 38 Gönner am Dress. „Wir haben alle Partner, die uns über Jahre hinweg unterstützt haben, untergebracht“, erklärt St. Stefans Obmann Martin Rachoinig.