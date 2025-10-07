Belmin Beganovic: So tickt Sturms Mann der Stunde

Was für eine Woche für Belmin Beganovic. Der Sturm-Angreifer erlebt derzeit die erfolgreichste Zeit seines Lebens. Erst stand der 21-Jährige am Donnerstag überraschend beim 2:1-Sieg in der Europa League gegen die Glasgow Rangers in der Startelf und zeigte gute Ansätze. Am Sonntag krönte der gebürtige Bosnier seine gute Form mit einem starken Auftritt gegen Altach. Erst holte der Youngster als Joker einen Elfer heraus, erzielte anschließend beim 2:0 seinen ersten Bundesliga-Treffer für Sturm und ballerte die Säumel-Elf damit zurück an die Tabellenspitze.