Kriegserinnerungen: „Hei! Wie die Säbel blitzen!“
Kampf gegen Napoleon
Vor genau 225 Jahren tobte in Vorarlberg ein blutiger Stellungskrieg, der das Rheintal, das Montafon und den Bregenzerwald überzog. Autor Robert Schneider hat in historischen Quellen geblättert und sich auf die Spur des Grauens begeben.
Zu Beginn des Zweiten Koalitionskrieges (1798/99-1801/02) rückten die napoleonischen Truppen nach Süddeutschland vor. Rund 77.000 Österreicher stellten sich dem Feind entgegen. Die Franzosen wurden bei Ostrach (Sigmaringen) abgewehrt und zogen sich nach Stockach zurück (Landkreis Konstanz). Zur selben Zeit rückten französische Truppenkontingente auf schweizerischem Territorium zum Rhein vor. 12.000 Soldaten planten ins Montafon vorzudringen und vertrieben die in Graubünden stationierten Österreicher.
