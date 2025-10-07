Kriegserinnerungen: „Hei! Wie die Säbel blitzen!“

Zu Beginn des Zweiten Koalitionskrieges (1798/99-1801/02) rückten die napoleonischen Truppen nach Süddeutschland vor. Rund 77.000 Österreicher stellten sich dem Feind entgegen. Die Franzosen wurden bei Ostrach (Sigmaringen) abgewehrt und zogen sich nach Stockach zurück (Landkreis Konstanz). Zur selben Zeit rückten französische Truppenkontingente auf schweizerischem Territorium zum Rhein vor. 12.000 Soldaten planten ins Montafon vorzudringen und vertrieben die in Graubünden stationierten Österreicher.