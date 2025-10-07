Anklagen nach Datenaffären bei Justiz und Polizei

Schwere Vorwürfe gibt es gegen Mitarbeiter von Justiz und Polizei in Kärnten: Sie sollen ohne Notwendigkeit und Befugnis amtsinterne und persönliche Daten von Bürgern abgefragt und an Dritte weitergegeben haben – aus Gefälligkeit, wie es heißt. Ein Fall soll im Zuge von Mafia-Ermittlungen aufgeflogen sein.