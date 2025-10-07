Vom „Häfn“ ging es gleich zur WM in Australien

Auf den letzten Drücker qualifizierten sich die steirischen Beachvolleyballer Philipp Waller und Christoph Dressler dank eines fünften Platzes in Mexiko für die WM. Dressler erzählte der „Krone“, warum er zuletzt in einer Justizanstalt war, wie knapp die Teilnahme wirklich war und was ein ehemaliger NBA-Spieler damit zu tun hat.