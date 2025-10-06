Täter wollte in Villacher Juweliere einbrechen

Einen lauten Knall hörte der Juwelier-Inhaber in der Villacher Innenstadt am Samstagabend gegen 21 Uhr. Als er vor die Tür trat, war sein Schaufenster eingeschlagen. Ob es Vandalismus war oder tatsächlich jemand einbrechen wollte, weiß Juwelier Christof Leschanz nicht. Fakt ist, dass seine Schaufensterscheibe nun beschädigt ist. „Ich war sogar im Geschäft, als das passierte“, erzählt er.