Täter wollte in Villacher Juweliere einbrechen

Die Schaufenster von gleich zwei Juwelieren wurden zwischen dem 4. und dem 6. Oktober in Villach bei einem Einbruchsversuch grob beschädigt. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.
Einen lauten Knall hörte der Juwelier-Inhaber in der Villacher Innenstadt am Samstagabend gegen 21 Uhr. Als er vor die Tür trat, war sein Schaufenster eingeschlagen. Ob es Vandalismus war oder tatsächlich jemand einbrechen wollte, weiß Juwelier Christof Leschanz nicht. Fakt ist, dass seine Schaufensterscheibe nun beschädigt ist. „Ich war sogar im Geschäft, als das passierte“, erzählt er.
Dass er nicht der einzige Juwelier ist, dem das in letzter Zeit passiert, bestätigt auch die Landespolizeidirektion. Dort wurde am Wochenende nämlich ein weiterer versuchter Einbruch mit einem spitzen Gegenstand gemeldet. Auch hier wurde die Auslagenscheibe eingeschlagen. „Insgesamt entstand bei beiden versuchten Einbrüchen ein Schaden von mehreren tausend Euro“, so die Landespolizeidirektion. Der Täter wird ermittelt.
