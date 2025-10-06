Himmlischer Genuss! Brüder eröffnen neues Lokal

Bowls, Buns, Waffeln, Kaiserschmarrn, Fruchtbecher und vieles mehr

Und so setzen die beiden Brüder auf gesunde, abwechslungsreiche Speisen aus regionalen Zutaten. „Im Angebot sind verschiedene Bowls, Cloudy buns, fluffige Kaiserschmarrn mit mehr als 50 unterschiedlichen Toppings und Saucen, frische Fruchtbecher und vieles mehr“, so die beiden, die bei ihrer vielseitigen Auswahl auf fertige Speisen sowie Baukastensystem setzen. „Das Lokal überrascht zudem auch mit einem besonderen Schmankerl. Saisonal kehren auch wieder die beliebtesten Waffel-Kreationen der „Waffle Guys“ zurück“, verrät Flamur, der damals das Geschäft der „Waffle Guys“ leitete.