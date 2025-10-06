Vorteilswelt
Am Benediktinerplatz

Himmlischer Genuss! Brüder eröffnen neues Lokal

Kärnten
06.10.2025 10:00
Wie im Himmel fühlt man sich, wenn man „Tasty Heaven“ von Flamur (li.) und Veron betritt.
Wie im Himmel fühlt man sich, wenn man „Tasty Heaven" von Flamur (li.) und Veron betritt.

Zwei Brüder erfüllen sich hiermit wohl ihren Traum!  Sie eröffnen ihr eigenes Lokal und zwar am Benediktinerplatz in der Kärntner Landeshauptstadt. Gesundes Essen, Qualität, Regionalität und Vielseitigkeit stehen im Vordergrund. 

Ein wohl einzigartiges Lokal öffnet diese Woche in der Kärntner Landeshauptstadt seine Pforten. „Tasty Heaven“ nennt sich die neue Einkehrmöglichkeit am Benediktinerplatz, in dem Flamur und Veron Siriniqi künftig ihre Gäste willkommen heißen werden.

„Mein Bruder und ich sind leidenschaftliche Esser, achten gleichzeitig auf gesunde Ernährung. Da wir beide viel arbeiten, haben wir gemerkt, dass es in Klagenfurt kaum eine Möglichkeit gibt, schnell aber trotzdem qualitativ hochwertig und frisch zu essen. Genau das wollen wir mit unserem Konzept anbieten“, erzählt Flamur, der gemeinsam mit seiner Frau Michelle die Firma MS Professional Beauty führt.

Bowls, Buns, Waffeln, Kaiserschmarrn, Fruchtbecher und vieles mehr
Und so setzen die beiden Brüder auf gesunde, abwechslungsreiche Speisen aus regionalen Zutaten. „Im Angebot sind verschiedene Bowls, Cloudy buns, fluffige Kaiserschmarrn mit mehr als 50 unterschiedlichen Toppings und Saucen, frische Fruchtbecher und vieles mehr“, so die beiden, die bei ihrer vielseitigen Auswahl auf fertige Speisen sowie Baukastensystem setzen. „Das Lokal überrascht zudem auch mit einem besonderen Schmankerl. Saisonal kehren auch wieder die beliebtesten Waffel-Kreationen der „Waffle Guys“ zurück“, verrät Flamur, der damals das Geschäft der „Waffle Guys“ leitete. 

Kärntner Fitnessmodel wirkt mit
Eröffnet wird am Freitag, 10. Oktober, um 11 Uhr. „Wir starten mit fünf Mitarbeitern“, freuen sich Flamur und Veron auf ihre neue Aufgabe. Worüber sie sich besonders freuen: „Bei der Eröffnung haben sich bereits einige Gäste angemeldet.“ Flamur fügt hinzu: Und eines unserer Highlights ist die eigens kreierte Bowl von Fitness-Influencerin Stephanie Davis und ihrem Partner Alfred Enzensberger – die FredDavis Bowl.“

Kärnten

