21 blühende Pflanzen

Zwei Männer bauten Cannabis in Gewächshaus an

Kärnten
06.10.2025 14:14
Die Pflanzen waren in Blüte.
Die Pflanzen waren in Blüte.(Bild: Bubu Dujmic)

Die Männer züchteten in Wolfsberg insgesamt 21 Cannabispflanzen in einem Gewächshaus. Nun kam die Polizei den beiden auf die Schliche. Die Ermittlungen laufen.

Als die Polizei letzte Woche am Donnerstag, dem 2. Oktober aufgrund von Geschwindigkeitskontrollen in Wolfsberg unterwegs war, wehte den Beamten eine Cannabisfahne entgegen. 

Als sie die Spur verfolgten, kamen sie auf ein Gebäude und leiteten sofort Ermittlungen ein. Sie stellen fest, dass der 70-jährige Bewohner gemeinsam mit einem Kumpan (56) in einem Gewächshaus im Garten Cannabispflanzen züchteten. 

21 Cannabispflanzen sichergestellt
Nach einer richterlich bewilligten Hausdurchsuchung entdeckte die Polizei 21 Pflanzen. 19 davon waren in Blüte. Die anderen zwei wurden bereits abgeerntet. Außerdem hatten die beiden Männer eine erhebliche Menge an getrocknetem Cannabiskraut und -blüten, Feinwaagen, szenetypischem Verpackungsmaterial und diverse Suchtgiftutensilien. „Weitere Ermittlungen sind erforderlich, nach Abschluss dieser werden die beiden angezeigt“, so die Landespolizeidirektion.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Kärnten

21 blühende Pflanzen
