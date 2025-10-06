Zwei Männer bauten Cannabis in Gewächshaus an

Die Männer züchteten in Wolfsberg insgesamt 21 Cannabispflanzen in einem Gewächshaus. Nun kam die Polizei den beiden auf die Schliche. Die Ermittlungen laufen.
Als die Polizei letzte Woche am Donnerstag, dem 2. Oktober aufgrund von Geschwindigkeitskontrollen in Wolfsberg unterwegs war, wehte den Beamten eine Cannabisfahne entgegen.
Als sie die Spur verfolgten, kamen sie auf ein Gebäude und leiteten sofort Ermittlungen ein. Sie stellen fest, dass der 70-jährige Bewohner gemeinsam mit einem Kumpan (56) in einem Gewächshaus im Garten Cannabispflanzen züchteten.
21 Cannabispflanzen sichergestellt
Nach einer richterlich bewilligten Hausdurchsuchung entdeckte die Polizei 21 Pflanzen. 19 davon waren in Blüte. Die anderen zwei wurden bereits abgeerntet. Außerdem hatten die beiden Männer eine erhebliche Menge an getrocknetem Cannabiskraut und -blüten, Feinwaagen, szenetypischem Verpackungsmaterial und diverse Suchtgiftutensilien. „Weitere Ermittlungen sind erforderlich, nach Abschluss dieser werden die beiden angezeigt“, so die Landespolizeidirektion.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.