Zwei Männer bauten Cannabis in Gewächshaus an

21 Cannabispflanzen sichergestellt

Nach einer richterlich bewilligten Hausdurchsuchung entdeckte die Polizei 21 Pflanzen. 19 davon waren in Blüte. Die anderen zwei wurden bereits abgeerntet. Außerdem hatten die beiden Männer eine erhebliche Menge an getrocknetem Cannabiskraut und -blüten, Feinwaagen, szenetypischem Verpackungsmaterial und diverse Suchtgiftutensilien. „Weitere Ermittlungen sind erforderlich, nach Abschluss dieser werden die beiden angezeigt“, so die Landespolizeidirektion.