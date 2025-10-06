Gemeinde setzt 30er-Zone in Ortschaften durch

Einen generellen „30er“ setzt die Gemeinde Ruden nun in ihren Ortschaften durch. Die Geschwindigkeitsbegrenzungen sollen für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen.
Nicht nur neue Laternen mit energiesparenden LED-Lampen hat die Gemeinde Ruden aufgestellt. Nein, auch in Sachen Verkehrszeichen wurde aufgerüstet. In den meisten Ortschaften der 1500-Seelen-Gemeinde in Südkärnten heißt es nämlich mittlerweile Fuß vom Gas.
„Wir haben auf fast allen Gemeindestraßen eine 30er-Beschränkung“, sagt Bürgermeister Rudolf Skorjanz. Die Genehmigungen dafür haben einige Zeit gedauert, aber mit der Umstellung will man für mehr Sicherheit sorgen. Dafür wurde vorab ein Gutachten über die Notwenigkeit und Umsetzbarkeit erstellt. In 15 der 18 Ortschaften darf nun nicht schneller als 30 km/h gefahren werden. Die neuen Beschränkungen gelten ab Herbst.
