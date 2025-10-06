Gemeinde setzt 30er-Zone in Ortschaften durch

„Wir haben auf fast allen Gemeindestraßen eine 30er-Beschränkung“, sagt Bürgermeister Rudolf Skorjanz. Die Genehmigungen dafür haben einige Zeit gedauert, aber mit der Umstellung will man für mehr Sicherheit sorgen. Dafür wurde vorab ein Gutachten über die Notwenigkeit und Umsetzbarkeit erstellt. In 15 der 18 Ortschaften darf nun nicht schneller als 30 km/h gefahren werden. Die neuen Beschränkungen gelten ab Herbst.