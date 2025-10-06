Agrar-Handel alarmiert: Gibts bald kein Rind mehr?

Rindfleisch wird zum Luxusgut

Rindfleisch wird in Österreich immer knapper und teuer. Der Export brach mengenmäßig um ein Viertel ein, der Umsatz stieg nur durch höhere Preise. Das liegt an steigenden Produktionskosten, Futter- und Energiepreisen, Tierseuchen und dem dramatischen Rückgang an Betrieben. Viele Bauern schließen, weil es keine Nachfolger gibt. Das schrumpfende Angebot treibt die Preise in die Höhe und macht Rindfleisch zum knappen Luxusprodukt – nicht nur in Österreich, sondern europaweit. Für Konsumenten heißt das: teureres Fleisch und weniger Auswahl im Regal.