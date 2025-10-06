Teichtmeister in flagranti auf Toilette erwischt

Jetzt ist es doch passiert! Florian Teichtmeister ist hinter Gittern, besser gesagt in der Anstaltspsychiatrie einer heimischen Justizanstalt. Die „Krone“ hat erfahren, wie sein Kokain-Eklat am Münchner Oktoberfest aufgeflogen ist.
Mehr als zwei Jahre nach der bedingten Verurteilung und der bedingten Einweisung des Ex-Burgstars wegen Besitz und Herstellung kinderpornografischer Dateien wurde der 45-Jährige am Wochenende auf Anweisung von Richter Stefan Apostol in Tirol festgenommen.
Zum Verhängnis wurde dem früheren TV-Kommissar aus „Die Toten von Salzburg“ – wie die „Krone“ berichtete – ein Besuch am Oktoberfest in München. Jetzt sind neue Details durchgesickert: Demnach soll Teichtmeister auf einer Toillete am Wiesn-Gelände aufgeflogen sein. Dort soll er sich eine Kokain-Line gezogen haben. Mit einem Geräusch, das einen Ermittler, der ebenfalls auf der Toilette war, auf den Plan gerufen haben soll. Der Polizist in der Nebenkabine rief Verstärkung, die Beamten durchsuchten Teichtmeister – und wurden fündig.
Wird die bedingte Unterbringung widerrufen?
Die bayrische Polizei meldeten den Weisungsbruch unseren Behörden im Zuge der Gefahrenabwehr – eine Email trudelte im Wiener Landesgericht ein. Die Nachricht brachte Richter Apostol dazu, die bedingte Unterbringung vorübergehend in Vollzug zu setzen, sprich die Festnahme anzuordnen. Teichtmeister war zuerst in der Justizanstalt Innsbruck, soll aber demnächst in der Justizanstalt Josefstadt ankommen.
Zur Erinnerung: Der Mime – der 2023 zwei Jahre bedingt mit fünf Jahren Probezeit ausgefasst hatte – muss sich im Rahmen der bedingten Unterbringung an strenge Auflagen halten. Dazu zählt neben Psychotherapie und Bewährungshilfe auch strikte Drogenabstinenz, der er im Prozess zugestimmt hatte. Und die er jetzt offenbar gebrochen hat. Zumal der Kokainmissbrauch damals laut Gutachten auch die Pädophilie getriggert hatte, besteht Rückfallgefahr.
Es war ein einmaliger Rückfall meines Mandanten mit Kokain, nicht aber im Bereich der Kinderpornografie.
Anwalt Rudolf Mayer
Teichtmeister ging selbst ins Kommissariat
Teichtmeister meldete sich nach Kontaktaufnahme durch den Richter selbst bei der Polizei in Sankt Johann in Tirol, wo die Festnahme erfolgte. Laut Gerichtssprecherin Christina Salzborn handelt es sich nicht um U-Haft, sondern um eine Krisenintervention. Die dauert für Teichtmeister in der Anstaltspsychiatrie jetzt einmal einen Monat, mit Verlängerungsmöglichkeit um bis zu weitere drei Monate. In dieser Zeit wird auch ein forensisch-psychiatrisches Gutachten gemacht.
Dass Teichtmeister jetzt dadurch die zeitlich unbegrenzte Anstaltseinweisung droht, glaubt sein Anwalt Rudolf Mayer nicht: „Es war ein einmaliger Rückfall meines Mandanten mit Kokain, nicht aber im Bereich der Kinderpornografie.“
