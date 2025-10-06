Luxus-Bäume haben Tausende Kilometer am Buckel

Ware in Österreich nicht lieferbar

Der eine oder andere kritische Kommentar über Zustand und Aussehen der Gleditschien war zu vernehmen, was aber in Anbetracht der weiten Reise wenig verwunderlich ist. Stammen sie doch aus Norddeutschland, wie das Büro von Bürgermeister Johannes Anzengruber bestätigt. Bestellt worden sei bei einer österreichischen Gärtnerei, diese habe aber Bäume dieser Größe nicht lagernd gehabt. Und so werden die Bäume Tausende Kilometer quer durch Europa gekarrt.