Demi Lovato in Paris fast nicht wiederzuerkennen

Demi, bist du es? Die ehemalige „Camp Rock“-Schauspielerin sorgte in Paris für Stirnrunzeln. Denn Lovato schaut sich plötzlich gar nicht mehr ähnlich ...
Bei der Modenschau von Ann Demeulemeester in Paris hatte Demi Lovato in einem ziemlich freizügigen Look einen großen Auftritt. Doch es war nicht das offenherzige Top der Sängerin und Schauspielerin, über das am Ende des Tages alle tuschelten – sondern das komplett veränderte Aussehen der 33-Jährigen.
Schmollmund und Katzenaugen
Denn Fans und Fotografen mussten gar ein zweites Mal hinschauen, um die ehemalige Disney-Darstellerin zu erkennen. Denn irgendwie schaute Lovato ganz verändert aus.
Und das lag nicht nur am Schmollmund, der in letzter Zeit immer voller geworden zu sein schien, sondern auch daran, dass ihre Nase und ihr Gesicht plötzlich noch schmaler, ihre Augen fast schon katzenartig wirkten.
Ob Lovato da etwa ein bisschen nachhelfen hat lassen? Immerhin zählen Beauty-Eingriffe, etwa mit Botox oder Hyaluron, in Hollywood ebenso zum guten Ton, wie so manche Beauty-OP.
Vielleicht lag‘s aber auch einfach nur an Make-up und Styling, dass Lovato plötzlich wie ein ganz neuer Mensch ausschaute.
„Spiel doch nicht mit Botox“
Auf Social Media waren die Fans nach diesem Auftritt jedenfalls geteilter Meinung. „Ich hasse diese Fake-Lippen an Demi. Sie schauen lächerlich aus“, stellte ein Fan fest.
Ein anderer erklärte: „Spiel doch nicht mit Botox“, während noch einer meinte: „Bringt das Wangenfett zurück“ – eine Anspielung auf das sogenannte Buccal Fat Removal, eine Beauty-OP, bei der überschüssige Fettdepots in den Wangen entfernt werden, um dem Gesicht eine konturiertere Form zu verleihen.
Andere wieder feierten Lovatos neuen Look: „Sie ist so schön. Auf den neuesten Fotos schaut sie atemberaubend aus“, oder „Verdammt, sie sieht phänomenal aus“, hieß es zu Fotos von Lovatos Paris-Auftritt im Netz.
Und Demi Lovato? Die genießt und schweigt ...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.