Huch!

Demi Lovato in Paris fast nicht wiederzuerkennen

Society International
06.10.2025 17:00
Da mussten die Fans schon zweimal hinschauen, um Demi Lovato in Paris zu erkennen.
Da mussten die Fans schon zweimal hinschauen, um Demi Lovato in Paris zu erkennen.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Demi, bist du es? Die ehemalige „Camp Rock“-Schauspielerin sorgte in Paris für Stirnrunzeln. Denn Lovato schaut sich plötzlich gar nicht mehr ähnlich ...

0 Kommentare

Bei der Modenschau von Ann Demeulemeester in Paris hatte Demi Lovato in einem ziemlich freizügigen Look einen großen Auftritt. Doch es war nicht das offenherzige Top der Sängerin und Schauspielerin, über das am Ende des Tages alle tuschelten – sondern das komplett veränderte Aussehen der 33-Jährigen.

Schmollmund und Katzenaugen
Denn Fans und Fotografen mussten gar ein zweites Mal hinschauen, um die ehemalige Disney-Darstellerin zu erkennen. Denn irgendwie schaute Lovato ganz verändert aus.

Ja, das ist wirklich Demi Lovato!
Ja, das ist wirklich Demi Lovato!(Bild: PPS/www.PPS.at)

Und das lag nicht nur am Schmollmund, der in letzter Zeit immer voller geworden zu sein schien, sondern auch daran, dass ihre Nase und ihr Gesicht plötzlich noch schmaler, ihre Augen fast schon katzenartig wirkten.

Ob Lovato da etwa ein bisschen nachhelfen hat lassen? Immerhin zählen Beauty-Eingriffe, etwa mit Botox oder Hyaluron, in Hollywood ebenso zum guten Ton, wie so manche Beauty-OP.

Vielleicht lag‘s aber auch einfach nur an Make-up und Styling, dass Lovato plötzlich wie ein ganz neuer Mensch ausschaute.

Die Ex-Disney-Beauty sorgte mit ihrem Auftritt im Paris für Getuschel.
Die Ex-Disney-Beauty sorgte mit ihrem Auftritt im Paris für Getuschel.(Bild: PPS/www.PPS.at)

„Spiel doch nicht mit Botox“
Auf Social Media waren die Fans nach diesem Auftritt jedenfalls geteilter Meinung. „Ich hasse diese Fake-Lippen an Demi. Sie schauen lächerlich aus“, stellte ein Fan fest.

Ein anderer erklärte: „Spiel doch nicht mit Botox“, während noch einer meinte: „Bringt das Wangenfett zurück“ – eine Anspielung auf das sogenannte Buccal Fat Removal, eine Beauty-OP, bei der überschüssige Fettdepots in den Wangen entfernt werden, um dem Gesicht eine konturiertere Form zu verleihen.

So sah Demi Lovato noch vor einem Jahr aus.
So sah Demi Lovato noch vor einem Jahr aus.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/KEVIN WINTER)

Andere wieder feierten Lovatos neuen Look: „Sie ist so schön. Auf den neuesten Fotos schaut sie atemberaubend aus“, oder „Verdammt, sie sieht phänomenal aus“, hieß es zu Fotos von Lovatos Paris-Auftritt im Netz.

Und Demi Lovato? Die genießt und schweigt ...

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
