Tränen, Triumph und tanzende Pferde

„Die Atmosphäre hier ist nicht einfach, weil die Zuschauer sehr nahe am Pferd sind, aber Diallo hat es geschafft, jetzt schafft er auch die ganzen Weltcupturniere“, erklärt die zweifache Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl begeistert nach ihrem Sieg in der Dressur. In der Arena Nova sind die Zuschauerränge direkt am Viereck, was bei vielen Pferden für Ablenkung sorgt. Auch Peter Gmosers „Foreman“ kämpfte mit den engen Platzverhältnissen. „So groß er auch ist, hat er sich doch von den Menschen beeindrucken lassen, was mir wertvolle Punkte gekostet hat“, fasst Gmoser zusammen. Da kann es von Vorteil sein, nur mehr ein Auge zu haben. „Es war sehr cool für mich und Ferdi, er hat es wirklich tapfer gemacht“, lobt Dressurreiterin Renate Voglsang. Ihrem Pferd musste wegen einer Linsentrübung ein Auge entfernt werden. „Während der Kür merkt man überhaupt nichts davon.“