Mehr Verbindungen: Koralm bringt Kärnten in Fahrt

Eine echte Aufwertung erfahren die beiden Verbindungen zwischen Wolfsberg und Klagenfurt im Osten und zwischen Spittal und Villach im Westen, die ab 14. Dezember mit gleich zwei Linien (S1 und REX 1 bzw. S1 und S6) versorgt werden (siehe Grafik oben). Die S2 von Villach über Feldkirchen nach St. Veit wird bis Klagenfurt verlängert – damit gibt es erstmals eine direkte S-Bahn-Verbindung von der Tiebel- zur Landeshauptstadt. Die S3 verbleibt als Kurzvariante zwischen Weizelsdorf und Klagenfurt, die neue S6 verbindet Villach mit Lienz, die neue S7 schließlich wieder die Landeshauptstadt mit Friesach. Der derzeitige Fernverkehr in die Steiermark mit Railjet und Intercity wird künftig mit Interregio-Zügen erledigt.