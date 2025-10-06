Klimawandel ermöglicht jetzt „italienische Banane“

Schon erste tropische Arten in Süditalien etabliert

Hintergrund der Entscheidung ist die fortschreitende Tropikalisierung des Klimas. Teile Süditaliens – darunter Sizilien, Kalabrien und Apulien – erleben zunehmend wärmere, feuchtere und tropischere Bedingungen, die den Anbau exotischer Früchte begünstigen. In den vergangenen Jahren haben sich dort bereits Avocados, Mangos, Papayas und Passionsfrüchte erfolgreich etabliert.