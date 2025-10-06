CO2 sinkt, Zeit drängt: Das Land im Klima-Wettlauf

Auch die Treibhausgasemissionen sind in den vergangenen Jahren demnach deutlich zurückgegangen. 2023 lagen die Emissionen fast ein Viertel unter dem Wert von 2005. „Wo Maßnahmen gesetzt werden, gibt es nachweislich eine Wirkung“, sagte Hildegard Aichberger, Geschäftsführerin des Umweltbundesamts. Sie ging auch davon aus, dass sich der Trend der sinkenden Emissionen trotz des Zurückfahrens der Bundesregierung bei den Förderungen fortsetzen wird. „Es gilt nun Sweetspots zu finden, wie viel muss ich eine Maßnahme noch fördern, dass sie noch umgesetzt wird“, so Aichberger.