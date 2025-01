Stéphanie von Monaco: „Fehler sind wichtig“

Auch bei ihrer Berufswahl ließ sich Stéphanie von Monaco nicht von Etiketten beeinflussen. Sie versuchte sich in den 1980er-Jahren als Sängerin und Künstlerin. Ihre erste Platte „Ouragan“ (Orkan auf Deutsch, Anm.) wurde ein Hit und eroberte die Charts in mehreren Ländern. Die Single war ebenfalls „One Love To Give“ war ebenfalls ein Erfolg. Die Karriere war jedoch von kurzer Dauer, auch eine neue als Designerin. Stéphanie lancierte 1985 „Pool Position“, eine Kollektion von Badeanzügen und Strandbekleidung, für die sie auch als Model posierte.