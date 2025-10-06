Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Absage an Wifo-Chef

Minister wischt niedrige Mehrwertsteuer vom Tisch

Innenpolitik
06.10.2025 12:48
Eine Senkung der Mehrwertsteuer sei schlicht und ergreifend „nicht leistbar“, so Marterbauer.
Eine Senkung der Mehrwertsteuer sei schlicht und ergreifend „nicht leistbar“, so Marterbauer.(Bild: Eva Manhart)

Die Debatte um leistbares Essen erhält eine klare Absage aus dem Finanzministerium: Markus Marterbauer (SPÖ) will die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel nicht senken – trotz eindringlicher Forderungen aus der Wirtschaftsforschung. 

0 Kommentare

Während Wifo-Chef Gabriel Felbermayr am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“ eine Halbierung des ermäßigten Steuersatzes von zehn auf fünf Prozent vorschlug, macht das Finanzministerium nun einen Strich durch die Rechnung. Der Grund: Die angespannte Budgetlage lasse keine Spielräume zu.

„Die Bekämpfung der Inflation ist eines der wichtigsten Ziele dieser Regierung. Gleichzeitig müssen wir den straffen Vollzug des Budgets weiterführen, um den Staatshaushalt zu sanieren“, ließ Marterbauers Büro am Montag verlauten. Eine Mehrwertsteuersenkung sei deshalb „nicht leistbar“.

Wifo-Chef verweist auf EU-Vorbilder
Gabriel Felbermayr hatte seinen Vorstoß mit einem Vergleich zu anderen EU-Ländern begründet. „Ich glaube, dass wir in Österreich tatsächlich einen hohen Mehrwertsteuersatz bei Lebensmitteln haben“, sagte der Wirtschaftsforscher und verwies auf Länder wie Italien oder Deutschland, die niedrigere Steuersätze auf Grundnahrungsmittel anwenden. Sein Vorschlag: Den ermäßigten Satz von zehn auf fünf Prozent zu senken, um die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten.

Warnung vor Inflationseffekt
Doch Felbermayr selbst räumte ein Risiko ein: Eine Mehrwertsteuersenkung bei Lebensmitteln könnte mit einer Erhöhung des Normalsteuersatzes auf andere Produkte einhergehen. Das würde die Inflation möglicherweise sogar weiter anheizen.

Lesen Sie auch:
In Österreich sind Lebensmittel vergleichsweise hoch besteuert.
Mittel gegen Teuerung?
Experte: „Man muss sich nur umschauen in Europa“
05.10.2025
Defizit „realistisch“
Felbermayr: Budget „noch lange nicht krisenfest“
05.10.2025

Das Finanzministerium griff dieses Argument auf: „Wenn für einige Produkte die Mehrwertsteuer halbiert würde und im Gegenzug bei anderen eine Erhöhung stattfindet, hätte dies keine positiven Effekte auf die Teuerung.“

Stattdessen setzt die Regierung auf andere Maßnahmen: Der EU-weite Kampf gegen den sogenannten Österreich-Aufschlag sowie ein Verbot der Shrinkflation – also der versteckten Preiserhöhung durch Verkleinerung von Produkten – sollen nun „zügig“ umgesetzt werden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.
Fahndungsaufruf
Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
„Echte Reaktion“ fehlt
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
Menschen kämpfen gegen Wind und Regen, während sie die Straße entlanggehen, als der Sturm am 5. ...
Starke Unwetter
Sturmchaos in Europa: Flüge und Fähren gestrichen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
139.718 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
127.647 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
102.383 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1410 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1178 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1167 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Mehr Innenpolitik
Absage an Wifo-Chef
Minister wischt niedrige Mehrwertsteuer vom Tisch
Strengerer Kurs
Schulschwänzen wird bald richtig teuer
Kurz nach Präsentation
Frankreichs Premier tritt schon wieder zurück
„Tabuthema“ Periode
Gratis Tampons und Binden an Schulen und Unis
Von Schmid belastet
Postenschacher? Wöginger ab Dienstag vor Gericht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf