Minister wischt niedrige Mehrwertsteuer vom Tisch

Wifo-Chef verweist auf EU-Vorbilder

Gabriel Felbermayr hatte seinen Vorstoß mit einem Vergleich zu anderen EU-Ländern begründet. „Ich glaube, dass wir in Österreich tatsächlich einen hohen Mehrwertsteuersatz bei Lebensmitteln haben“, sagte der Wirtschaftsforscher und verwies auf Länder wie Italien oder Deutschland, die niedrigere Steuersätze auf Grundnahrungsmittel anwenden. Sein Vorschlag: Den ermäßigten Satz von zehn auf fünf Prozent zu senken, um die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten.