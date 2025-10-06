Schöttel freut sich auf WM-Qualispiele

Team hat laut Schöttel Zenit noch nicht überschritten

Die Theorie, dass die aktuelle österreichische Auswahl ihren Zenit schon überschritten haben könnte, wies Schöttel zurück. „Das Team ist als Gesamt-Mannschaft in einem Superalter“, erklärte der Sportchef. „Wir haben einige (Anm.: David Alaba, Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer oder Michael Gregoritsch), die über 30 sind, aber immer noch einen großen Wert für die Mannschaft haben. Falls wir uns für die WM qualifizieren, hört möglicherweise der eine oder andere danach auf, aber sicher nicht acht Stammspieler auf einmal. Und es gibt dann wieder die Möglichkeit für andere, sich zu präsentieren“, sagte Schöttel.