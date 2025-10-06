Itabus ab 16. Oktober auch in Österreich

Auch Kombi-Reisen möglich

Dank einer Kooperation mit dem italienischen Hochgeschwindigkeitszug Italo sind auch intermodale Reisen möglich: zum Beispiel mit dem Zug bis Venedig Mestre, dann weiter mit dem Itabus nach Österreich – oder umgekehrt. Für diese Kombination gibt es ein Ticket, das für beide Verkehrsmittel gültig ist, teilte Itabus in einer Presseaussendung am Montag mit.