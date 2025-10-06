Gebeine des heiligen Franziskus werden gezeigt

Er werde in der Unterkirche der Basilika zu Füßen des päpstlichen Altars aufgestellt, teilte die Diözese mit. Um möglichst vielen Pilgerinnen und Pilgern den Besuch zu ermöglichen, ist laut Kathpress eine kostenlose Online-Reservierung nötig. Die Gebeine sind zwischen dem 22. Februar und 22. März 2026 zu sehen.