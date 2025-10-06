Vorteilswelt
Hütter vor Rausschmiss? Verein sucht Nachfolger

Fußball International
06.10.2025 13:44
Adi Hütter
Adi Hütter(Bild: AFP/APA/JOHN THYS)

Das kommt überraschend: Steht Adi Hütter beim AS Monaco vor dem Rausschmiss? Der Ligue-1-Klub soll sich angeblich bereits mit einer Nachfolge beschäftigen.

Für Adi Hütter wird die Luft bei AS Monaco offenbar immer dünner. Laut Transferinsider Fabrizio Romano könnte der österreichische Cheftrainer bereits während der kommenden Länderspielpause entlassen werden.

Nach Informationen von Romano sollen sich die Monegassen bereits nach einem möglichen Nachfolger umsehen.

Drei Spiele ohne Sieg
Eine Trennung, die für viele überraschend käme. Nach sieben Spieltagen steht das Team mit 13 Punkten auf Rang fünf der Ligue 1, nur drei Punkte hinter Tabellenführer Paris Saint-Germain. Zuletzt blieb man allerdings dreimal in Folge ohne Sieg: Am vergangenen Wochenende gab es ein 2:2 gegen OGC Nizza. Zum Champions-League-Auftakt kassierte man eine 1:4-Niederlage gegen den FC Brügge, die selbst das respektable 2:2 gegen Manchester City nicht vergessen machte. Dennoch: Trainer sind schon für weitestgehend erfolglosere Zeiten entlassen worden.

Auch die französische Zeitung „L’Équipe“ berichtet von einer Marktsondierung des Klubs, betont aber, dass dies in Monaco kein ungewöhnliches Vorgehen sei.

CL-Quali geschafft
Und Hütters Erfolge in Monaco sind unumstritten. In seiner ersten kompletten Saison führte er den Verein auf Platz drei und damit in die Königsklasse. Mit einem Punkteschnitt von 1,77 pro Spiel liegt der 55-Jährige über seinem Vorgänger Philippe Clement, aber unter Niko Kovač, der den Verein von 2020 bis 2022 trainierte.

Der Vorarlberger zählt zudem zu den bestbezahlten Trainern der Ligue 1 – nur PSG-Coach Luis Enrique soll mehr verdienen. Ob Hütter diese Position behält, könnte sich bereits in der Länderspielpause entscheiden.

Porträt von krone Sport
krone Sport
