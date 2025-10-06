Hütter vor Rausschmiss? Verein sucht Nachfolger

Drei Spiele ohne Sieg

Eine Trennung, die für viele überraschend käme. Nach sieben Spieltagen steht das Team mit 13 Punkten auf Rang fünf der Ligue 1, nur drei Punkte hinter Tabellenführer Paris Saint-Germain. Zuletzt blieb man allerdings dreimal in Folge ohne Sieg: Am vergangenen Wochenende gab es ein 2:2 gegen OGC Nizza. Zum Champions-League-Auftakt kassierte man eine 1:4-Niederlage gegen den FC Brügge, die selbst das respektable 2:2 gegen Manchester City nicht vergessen machte. Dennoch: Trainer sind schon für weitestgehend erfolglosere Zeiten entlassen worden.