Auto von Opa geklaut: Crash nach Spritztour

Wilde nächtliche Spritztour mit fatalem Ende! Ein 16-jähriger Bursche aus Österreich soll in der Nacht auf Sonntag in Wien-Simmering die Autoschlüssel seines Großvaters stibitzt und sich mit dessen Wagen auf eine gefährliche Fahrt begeben haben.
Doch damit nicht genug: Auf dem Weg sammelte der Teenager noch zwei Freundinnen (15 und 17) ein und fuhr Richtung Donaustadt weiter. In der Siebenbürgerstraße wollte der junge Lenker dann offenbar „kurz Gas geben“ – mit fatalen Folgen.
Der 16-Jährige touchierte gleich drei parkende Autos und kam erst danach zum Stillstand. Alle vier Fahrzeuge wurden dabei schwer beschädigt.
Bursche ohne Kennzeichen unterwegs
Wie sich noch dazu herausstellte, war der Wagen seines Großvaters ohne Kennzeichen und ohne gültige Begutachtungsplakette unterwegs! Der Bursche selbst wurde bei dem Crash leicht verletzt, seine beiden Beifahrerinnen kamen mit dem Schrecken davon.
Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst durfte der Jugendliche wieder nach Hause – doch auf ihn wartet nun ein ordentliches Nachspiel: Der 16-Jährige wurde mehrfach angezeigt.
