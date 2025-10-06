„Unser Auftrag war, den Tresor mitzunehmen“

Warum Waldhausen?

Die anderen drei Angeklagten (17, 18 und 22 Jahre alt) waren – teils vorbestraft – sichtlich gelangweilt von den Fragen der Richterin, belasteten sich aber dann gegenseitig. So wollte der 22-Jährige gar nicht im Haus gewesen sein, doch der 17-Jährige meinte, dass er ihn dazu „getrieben habe“. Warum die drei jungen Franzosen, die gemeinsam aufgewachsen waren, von Paris nach München fuhren, dann an der Grenze zu Österreich den Türken aufnahmen, um nach Waldhausen im Strudengau zu fahren, um den Einbruch zu begehen, wurde nicht klar. Es wurde zwar von einem Auftrag geredet, dann wieder vom zufälligen Vorbeifahren, dann wieder vom Tresor, der mitgenommen werden sollte. Und teils gab‘s Antworten, die mit den Fragen nichts zu tun hatten, während die Angeklagten sichtlich gelangweilt in die Luft schauten.