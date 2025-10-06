Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Abgedankt und frei!

Das planen Henri und Maria Teresa in der Pension

Royals
06.10.2025 14:23
Oma und Opa mit Herz! Großherzogin Maria Teresa und Großherzog Henri genießen ihre neue Freiheit ...
Oma und Opa mit Herz! Großherzogin Maria Teresa und Großherzog Henri genießen ihre neue Freiheit – und widmen sich jetzt ganz ihren Enkelkindern. Schon bei der Thronbesteigung von Sohn Guillaume kümmerten sie sich liebevoll um den kleinen Prinz Charles.(Bild: AP/Omar Havana)

Am 3. Oktober 2025 trat Großherzog Henri I. (70) offiziell zurück und übergab die Krone an seinen Sohn Guillaume (43). Nach 24 Jahren auf dem Thron heißt es für Henri und seine Frau Maria Teresa (69): Schluss mit royaler Pflicht, willkommen im neuen Leben!

0 Kommentare

Im Interview mit hola.com sprach Maria Teresa schon im Frühjahr über ihre Sehnsüchte nach dem Abschied vom Amt: „Ich freue mich darauf, mehr Zeit mit meinen Enkeln zu verbringen und gemeinsam mit Henri neue Horizonte zu entdecken.“

Nach Jahrzehnten voller Termine und Protokoll ist das Ex-Großherzogspaar jetzt vor allem eines: endlich privat. Henri verriet in einem Podcast von monarchie.lu, dass er und seine Frau das Reisen kaum erwarten können.

„Wir haben viel vor!“ – So starten Henri und Maria Teresa in die Freiheit
„Wir haben viel vor!“ – So starten Henri und Maria Teresa in die Freiheit(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)

„Wir wollen Europa mit dem Auto erkunden“, sagte er. „Und ich plane sogar eine Motorradreise in den Himalaya – das wird ein Abenteuer!“

Zwischen Himalaya und Biarritz – das neue Leben der Royals
Doch nicht nur die Ferne lockt: Auch an der baskischen Küste in Biarritz, wo das Paar seit Jahren eine Wohnung besitzt, wollen Henri und Maria Teresa künftig viel Zeit verbringen. Sonne, Meer, Spaziergänge – endlich Raum für das Leben abseits der Krone.

Zurück in Luxemburg zieht es sie in ihr altes Zuhause nach Fischbach, das Familiennest, in dem alle fünf Kinder groß wurden.

Lesen Sie auch:
Strahlender Auftritt auf dem Palast-Balkon: Großherzog Guillaume und Großherzogin Stéphanie ...
Lang lebe Guillaume V!
Die schönsten Momente des Thronwechsels in LUX
03.10.2025
Historischer Tag
Luxemburg feiert seinen neuen Großherzog Guillaume
03.10.2025

Keine Spur von Ruhestand!
Von Rückzug keine Rede: Henri möchte sich künftig stärker beim Internationalen Olympischen Komitee engagieren und seine Projekte im Umweltschutz ausbauen. Maria Teresa bleibt ihrer Stiftung treu und will weiterhin Frauen- und Bildungsinitiativen fördern.

Henri zu Paris Match: „Wir sind glücklich, diese neue Freiheit zu genießen. Es gibt so vieles, was uns interessiert – wir haben viel vor!“

Luxemburgs Ex-Monarchen genießen ihr neues Leben mit Stil, Herz und Abenteuerlust – zwischen Familienglück, Fernweh und dem Gefühl, endlich einfach Henri und Maria Teresa sein zu dürfen.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
143.035 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
128.168 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
104.394 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1415 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1201 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1185 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Mehr Royals
Abgedankt und frei!
Das planen Henri und Maria Teresa in der Pension
Glamour-Looks bei Gala
Eva Longoria stahl Monaco-Royals fast die Show
„Jenseits von dumm“
Meghan kassiert heftigen Shitstorm für Paris-Clip
Was für ein Blick!
Prinzessin Kate lässt Jet-Piloten dahinschmelzen
Video geht viral!
Rückwärts in High Heels – dafür wird Kate gefeiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf