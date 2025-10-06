Das planen Henri und Maria Teresa in der Pension

Am 3. Oktober 2025 trat Großherzog Henri I. (70) offiziell zurück und übergab die Krone an seinen Sohn Guillaume (43). Nach 24 Jahren auf dem Thron heißt es für Henri und seine Frau Maria Teresa (69): Schluss mit royaler Pflicht, willkommen im neuen Leben!
Im Interview mit hola.com sprach Maria Teresa schon im Frühjahr über ihre Sehnsüchte nach dem Abschied vom Amt: „Ich freue mich darauf, mehr Zeit mit meinen Enkeln zu verbringen und gemeinsam mit Henri neue Horizonte zu entdecken.“
Nach Jahrzehnten voller Termine und Protokoll ist das Ex-Großherzogspaar jetzt vor allem eines: endlich privat. Henri verriet in einem Podcast von monarchie.lu, dass er und seine Frau das Reisen kaum erwarten können.
„Wir wollen Europa mit dem Auto erkunden“, sagte er. „Und ich plane sogar eine Motorradreise in den Himalaya – das wird ein Abenteuer!“
Zwischen Himalaya und Biarritz – das neue Leben der Royals
Doch nicht nur die Ferne lockt: Auch an der baskischen Küste in Biarritz, wo das Paar seit Jahren eine Wohnung besitzt, wollen Henri und Maria Teresa künftig viel Zeit verbringen. Sonne, Meer, Spaziergänge – endlich Raum für das Leben abseits der Krone.
Zurück in Luxemburg zieht es sie in ihr altes Zuhause nach Fischbach, das Familiennest, in dem alle fünf Kinder groß wurden.
Keine Spur von Ruhestand!
Von Rückzug keine Rede: Henri möchte sich künftig stärker beim Internationalen Olympischen Komitee engagieren und seine Projekte im Umweltschutz ausbauen. Maria Teresa bleibt ihrer Stiftung treu und will weiterhin Frauen- und Bildungsinitiativen fördern.
Henri zu Paris Match: „Wir sind glücklich, diese neue Freiheit zu genießen. Es gibt so vieles, was uns interessiert – wir haben viel vor!“
Luxemburgs Ex-Monarchen genießen ihr neues Leben mit Stil, Herz und Abenteuerlust – zwischen Familienglück, Fernweh und dem Gefühl, endlich einfach Henri und Maria Teresa sein zu dürfen.
