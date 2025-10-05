Rückwärts in High Heels – dafür wird Kate gefeiert

Im Netz feiert man die Szene als Beweis für Kates unfassbare Grazie. Auf Plattformen wie X überschlagen sich die Kommentare: „Ich bin literally sprachlos von diesem Video,“ schreibt ein User. Ein anderer betont, dass es sich um eine besonders steile Treppe handelt, die für Arbeitsschuhe konzipiert ist – das macht die Aktion in Stilettos nur noch unglaublicher! „Ich trage ständig hohe Schuhe, aber so nahtlos und anmutig hätte ich das nicht geschafft“, staunt ein Fan.