Rückwärts in High Heels – dafür wird Kate gefeiert

Prinzessin Kate (43) hat mal wieder bewiesen, dass sie nicht nur königliche Pflichten, sondern auch schier unmögliche Manöver beherrscht! Ein Video der Prinzessin von Wales, aufgenommen bei ihrem Besuch des RAF Coningsby als Royal Honorary Air Commodore, geht gerade viral und lässt die Fans staunen!
Was ist passiert? Zuerst ließ sich Prinzessin Kate im Cockpit eines Typhoon-Kampfjets alles vom Air-Force-Piloten Luke Wilkinson erklären – auch der sorgt übrigens gerade für virale Schlagzeilen, dazu gleich mehr. Dann folgte der Moment, der das Netz völlig ausrasten lässt: rückwärts – genau wie die Profis! – stieg Kate die extrem steile, portable Treppe vom Jet hinunter … aber im Gegensatz zu den Piloten, die feste Schuhe tragen, in schwindelerregend hohen High Heels! Eleganz, Balance und Coolness in einem!
Hier ist eines der Videos, die in den sozialen Medien gefeiert werden:
„Sprachlos von diesem Video“
In einem schicken grauen Power-Suit absolvierte Kate diesen Balanceakt, der selbst geübte Stuntfrauen vor Neid erblassen lässt, ohne auch nur ins Straucheln zu geraten.
Im Netz feiert man die Szene als Beweis für Kates unfassbare Grazie. Auf Plattformen wie X überschlagen sich die Kommentare: „Ich bin literally sprachlos von diesem Video,“ schreibt ein User. Ein anderer betont, dass es sich um eine besonders steile Treppe handelt, die für Arbeitsschuhe konzipiert ist – das macht die Aktion in Stilettos nur noch unglaublicher! „Ich trage ständig hohe Schuhe, aber so nahtlos und anmutig hätte ich das nicht geschafft“, staunt ein Fan.
„Er hat nur Augen für sie!“
Und jetzt zurück zu Wing Commander Luke „Wilko“ Wilkinson. Auch der sorgt nach Kates Besuch für Schlagzeilen. Ein Foto, das mittlerweile viral geht, zeigt ihn, wie er Kate während ihrer Besichtigung des Jets sichtlich verliebt und bewundernd anblickt.
Wilkinson, seit 28 Jahren bei der Royal Air Force, erklärte der Prinzessin die Technik des Jets – doch seine Blicke sprachen Bände. Fans kommentieren das Bild begeistert: „Er hatte nur Augen für sie!“
Ach ja, noch ein viraler Diskussionspunkt: Nein, Kate hat nicht plötzlich drei Hände! Eine steckt lässig in der Hosentasche, die andere stützt sie elegant am Flugzeug. Die vermeintlich „dritte Hand“ gehört tatsächlich dem Piloten – und ja, er trägt einen Ehering!
Viral ist sie bereits die Queen!
Es scheint, als würde Kate momentan mit alltäglichen Momenten die Schlagzeilen beherrschen. Erst letzten Monat brach ein Video von ihr, in dem sie sich ohne Haargummi die Haare zu einem tiefen Dutt zwirbelte, alle Rekorde. Die Reaktionen waren damals ähnlich hysterisch. Ein User fasste es perfekt zusammen: „Sie hat das Internet gesprengt, nur indem sie sich einen Dutt gemacht hat.“
Hier ist der Clip, wie Kate sich ohne Gummiband und Haarspangen einen Dutt macht:
Man könnte sagen: Kate Middleton ist die unangefochtene „Königin der viralen Kleinigkeiten“! Was wird sie wohl als Nächstes tun, um das Netz lahmzulegen? Wir sind gespannt!
