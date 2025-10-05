Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Video geht viral!

Rückwärts in High Heels – dafür wird Kate gefeiert

Royals
05.10.2025 13:58
Princess Kate sorgt wieder für virale Schlagzeilen: Bei ihrem Besuch der RAF Coningsby stieg sie ...
Princess Kate sorgt wieder für virale Schlagzeilen: Bei ihrem Besuch der RAF Coningsby stieg sie rückwärts eine portable Treppe von einem Typhoon-Kampfjet hinunter – in 4-Zoll-Stilettos!(Bild: AFP/JAMES GLOSSOP)

Prinzessin Kate (43) hat mal wieder bewiesen, dass sie nicht nur königliche Pflichten, sondern auch schier unmögliche Manöver beherrscht! Ein Video der Prinzessin von Wales, aufgenommen bei ihrem Besuch des RAF Coningsby als Royal Honorary Air Commodore, geht gerade viral und lässt die Fans staunen!

0 Kommentare

Was ist passiert? Zuerst ließ sich Prinzessin Kate im Cockpit eines Typhoon-Kampfjets alles vom Air-Force-Piloten Luke Wilkinson erklären – auch der sorgt übrigens gerade für virale Schlagzeilen, dazu gleich mehr. Dann folgte der Moment, der das Netz völlig ausrasten lässt: rückwärts – genau wie die Profis! – stieg Kate die extrem steile, portable Treppe vom Jet hinunter … aber im Gegensatz zu den Piloten, die feste Schuhe tragen, in schwindelerregend hohen High Heels! Eleganz, Balance und Coolness in einem!

Hier ist eines der Videos, die in den sozialen Medien gefeiert werden:

„Sprachlos von diesem Video“
In einem schicken grauen Power-Suit absolvierte Kate diesen Balanceakt, der selbst geübte Stuntfrauen vor Neid erblassen lässt, ohne auch nur ins Straucheln zu geraten.

Im Netz feiert man die Szene als Beweis für Kates unfassbare Grazie. Auf Plattformen wie X überschlagen sich die Kommentare: „Ich bin literally sprachlos von diesem Video,“ schreibt ein User. Ein anderer betont, dass es sich um eine besonders steile Treppe handelt, die für Arbeitsschuhe konzipiert ist – das macht die Aktion in Stilettos nur noch unglaublicher! „Ich trage ständig hohe Schuhe, aber so nahtlos und anmutig hätte ich das nicht geschafft“, staunt ein Fan.

Princess Kate sorgt wieder für virale Schlagzeilen: Bei ihrem Besuch der RAF Coningsby stieg sie ...
Princess Kate sorgt wieder für virale Schlagzeilen: Bei ihrem Besuch der RAF Coningsby stieg sie rückwärts eine portable Treppe von einem Typhoon-Kampfjet hinunter – in 4-Zoll-Stilettos!(Bild: AFP/JAMES GLOSSOP)

„Er hat nur Augen für sie!“
Und jetzt zurück zu Wing Commander Luke „Wilko“ Wilkinson. Auch der sorgt nach Kates Besuch für Schlagzeilen. Ein Foto, das mittlerweile viral geht, zeigt ihn, wie er Kate während ihrer Besichtigung des Jets sichtlich verliebt und bewundernd anblickt.

Wilkinson, seit 28 Jahren bei der Royal Air Force, erklärte der Prinzessin die Technik des Jets – doch seine Blicke sprachen Bände. Fans kommentieren das Bild begeistert: „Er hatte nur Augen für sie!“

Ach ja, noch ein viraler Diskussionspunkt: Nein, Kate hat nicht plötzlich drei Hände! Eine steckt lässig in der Hosentasche, die andere stützt sie elegant am Flugzeug. Die vermeintlich „dritte Hand“ gehört tatsächlich dem Piloten – und ja, er trägt einen Ehering!

Wing Commander Luke „Wilko“ Wilkinson scheint hin und weg von Kate zu sein.
Wing Commander Luke „Wilko“ Wilkinson scheint hin und weg von Kate zu sein.(Bild: ROTA / Camera Press / picturedesk.com)

Viral ist sie bereits die Queen!
Es scheint, als würde Kate momentan mit alltäglichen Momenten die Schlagzeilen beherrschen. Erst letzten Monat brach ein Video von ihr, in dem sie sich ohne Haargummi die Haare zu einem tiefen Dutt zwirbelte, alle Rekorde. Die Reaktionen waren damals ähnlich hysterisch. Ein User fasste es perfekt zusammen: „Sie hat das Internet gesprengt, nur indem sie sich einen Dutt gemacht hat.“

Hier ist der Clip, wie Kate sich ohne Gummiband und Haarspangen einen Dutt macht:

Man könnte sagen: Kate Middleton ist die unangefochtene „Königin der viralen Kleinigkeiten“! Was wird sie wohl als Nächstes tun, um das Netz lahmzulegen? Wir sind gespannt!

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
119.360 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
108.974 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Niederösterreich
Horror-Unfall bei Alkofahrt: 17-Jähriger tot
93.817 mal gelesen
Nächtliches Verkehrsdrama im Bezirk Amstetten
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1010 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Ausland
Polizei forschte Drohnenpilot in Frankfurt aus
910 mal kommentiert
Symbolbild
Außenpolitik
Rechtspopulisten gewinnen klar bei Tschechien-Wahl
892 mal kommentiert
Andrej Babis jubelt über Platz eins für seine Partei.
Mehr Royals
Video geht viral!
Rückwärts in High Heels – dafür wird Kate gefeiert
Echte Überraschung!
Meghan erstmals bei der Paris Fashion Week
14 Jahre lange gehütet
Kates größtes Hochzeitsgeheimnis gelüftet!
Lang lebe Guillaume V!
Die schönsten Momente des Thronwechsels in LUX
Baby-Alarm in LUX!
Prinzessin zeigt Bauch und sagt dann Empfang ab!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf