Syrer wählen zum ersten Mal seit Ende von Regime

So werden 70 der insgesamt 210 Abgeordneten von Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa ernannt, die anderen zwei Drittel von lokalen Komitees ausgewählt, die ihrerseits von der Wahlkommission bestimmt werden, die wiederum der Übergangspräsident eingesetzt hat. Das festige Sharaas Macht, kritisieren Aktivistinnen und Aktivisten. Außerdem würden die ethnischen und religiösen Minderheiten des Landes nicht berücksichtigt. 14 Prozent der Bewerberinnen und Bewerber um einen Sitz sind Frauen.