KI & ChatGPT: Wie beeinflusst es Ihren Alltag?

05.10.2025 12:30
(Bild: AP/Michael Dwyer)

Fast jeder zweite Österreicher benutzt mittlerweile täglich KI bzw. ChatGPT. Egal ob Listen erstellen, einfache Dinge recherchieren oder das Schreiben von E-Mails und sogar Doktorarbeiten, ChatGPT kann alles in wenigen Sekunden erledigen. Wo benutzen Sie KI in Ihrem Alltag und welche Herausforderungen verbinden Sie mit dem Thema?

0 Kommentare

Schon 44 Prozent aller Österreicher benutzen KI in ihrem täglichen Leben. Die meisten benutzen den digitalen Assistenten während der Arbeit, um Prozesse zu erleichtern oder im Studium, um Abschlussarbeiten und Recherchen aufs Papier zu bringen. Ein anderer Teil nutzt KI, um den Einkauf zu beschleunigen. Produkte werden per Anfrage gesucht, verglichen und manchmal sogar direkt vom digitalen Helfer gekauft.

Benutzen Sie KI bzw. ChatGPT in Ihrem täglichen Leben? Wo wenden Sie diese an? Welche Probleme und Gefahren verbinden Sie mit künstlicher Intelligenz? Teilen Sie Ihre Meinungen zu diesem Thema mit uns und der Community in den Kommentaren! 

Folgen Sie uns auf