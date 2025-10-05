KI & ChatGPT: Wie beeinflusst es Ihren Alltag?

Schon 44 Prozent aller Österreicher benutzen KI in ihrem täglichen Leben. Die meisten benutzen den digitalen Assistenten während der Arbeit, um Prozesse zu erleichtern oder im Studium, um Abschlussarbeiten und Recherchen aufs Papier zu bringen. Ein anderer Teil nutzt KI, um den Einkauf zu beschleunigen. Produkte werden per Anfrage gesucht, verglichen und manchmal sogar direkt vom digitalen Helfer gekauft.