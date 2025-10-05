„Sch*** Job!“ Kollision sorgt für McLaren-Krach

„Dann macht man einen Scheiß-Job!“

Die Rennleitung sah allerdings kein zu bestrafendes Vergehen und auch bei McLaren beschwichtigte man. „Als Team denken wir, dass Lando reagieren musste, um Verstappen auszuweichen. Wir werden die Situation nach dem Rennen noch einmal überprüfen“, hieß es am Funk in Richtung Piastri.