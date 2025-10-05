„Sch*** Job!“ Kollision sorgt für McLaren-Krach

Wieder Wirbel bei McLaren! Nach einer Kollision zwischen Lando Norris und Oscar Piastri gleich nach dem Start des Singapur-Grand-Prix herrscht im Team dicke Luft. Der Australier warf Norris sogar vor, einen „Scheiß-Job“ zu machen.
Was war passiert?
Norris nütze die zweite Kurve nach dem Start und quetschte sich an Piastri vorbei auf Platz 3 hinter Max Verstappen. Allerdings kam es dabei zu einer leichten Berührung mit dem Vorderreifen seines Team-Kollegens, dessen seitlicher Flügel dabei sogar beschädigt wurde.
Piastri reagierte sauer, fragte am Funk, ob das Team damit einverstanden sei, dass Norris sich auf diese Weise vorbeigedrängt hat, warf ihm sogar mangelnden Teamgeist vor – und forderte den dritten Platz zurück.
„Dann macht man einen Scheiß-Job!“
Die Rennleitung sah allerdings kein zu bestrafendes Vergehen und auch bei McLaren beschwichtigte man. „Als Team denken wir, dass Lando reagieren musste, um Verstappen auszuweichen. Wir werden die Situation nach dem Rennen noch einmal überprüfen“, hieß es am Funk in Richtung Piastri.
Die Reaktion des Australiers: „Wenn man einem Auto nur ausweichen kann, indem man seinem Team-Kollegen hineinfährt, dann macht man einen Scheiß-Job!“
