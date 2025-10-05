Verletzter Marc Marquez meldet sich nach Sturz

„Nicht die beste Art, die Meisterschaft zu feiern, aber das ist Racing“, meldete sich MotoGP-Weltmeister Marc Marquez nach seinem bösen Sturz in Indonesien via Instagram zu Wort. Anstatt mit Champagner auf dem Stockerl zu jubeln, stand der Unglücksrabe mit Schlinge um den Arm vor der Selfiekamera. Der Spanier hatte sich an der Schulter verletzt, nachdem er von Marco Bezzecchi abgeschossen worden war.
In Kurve sieben hatte der Aprilia-Pilot den Bremspunkt verpasst und die Ducati von Marquez gerammt. Der Spanier landete im Kies, wo er sich mehrmals überschlug und mit Schmerzen an die Schulter griff. Ersten Untersuchungen zufolge erlitt der frisch gebackene Weltmeister einen Schlüsselbeinbruch, ein CT in Madrid soll eine genauere Auskunft geben.
Die Entschuldigung von Bezzecchi nahm Marquez an, niemand tue das mit Absicht, zeigte sich der 32-Jährige sportlich. Ob er am 19. Oktober am Phillip Island Circuit an den Start gehen kann, ist noch unklar.
Premieren-Sieger
Weitaus erfreulicher verlief das Rennen für Rookie Fermin Aldeguer. Der Gresini-Pilot raste am Sonntag zu seinem ersten Sieg in der Königsklasse und ist mit 20 Jahren und 183 Tagen der zweitjüngste Fahrer, dem das gelang. Nur Marquez war 2013 bei seinem Sieg in den USA mit 20 Jahren und 63 Tagen noch jünger ...
