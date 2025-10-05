Verletzter Marc Marquez meldet sich nach Sturz

„Nicht die beste Art, die Meisterschaft zu feiern, aber das ist Racing“, meldete sich MotoGP-Weltmeister Marc Marquez nach seinem bösen Sturz in Indonesien via Instagram zu Wort. Anstatt mit Champagner auf dem Stockerl zu jubeln, stand der Unglücksrabe mit Schlinge um den Arm vor der Selfiekamera. Der Spanier hatte sich an der Schulter verletzt, nachdem er von Marco Bezzecchi abgeschossen worden war.