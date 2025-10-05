Triumph gegen Legende: Austria weiter top!

Des einen Leid, des anderen Freud! Austria-Legende Andy Ogris musste sich mit Neulengbachs Frauen im Bundesliga-Heimspiel gegen seinen violetten Herzensklub nach Führung mit 1:2 geschlagen geben. Für die Wienerinnen war‘s der achte Sieg im achten Spiel, sie lachen weiter von der Tabellenspitze.