2:1 in Neulengbach

Triumph gegen Legende: Austria weiter top!

Frauenfußball
05.10.2025 12:30
Violetter Jubel um Siegtorschützin Agerholm.
Violetter Jubel um Siegtorschützin Agerholm.(Bild: Raimund Nics)

Des einen Leid, des anderen Freud! Austria-Legende Andy Ogris musste sich mit Neulengbachs Frauen im Bundesliga-Heimspiel gegen seinen violetten Herzensklub nach Führung mit 1:2 geschlagen geben. Für die Wienerinnen war‘s der achte Sieg im achten Spiel, sie lachen weiter von der Tabellenspitze.

Shakehands. Ein paar nette Worte vor Anpfiff. „Alles Gute“, sagt Andy Ogris zu Trainerkollege Stefan Kenesei, seit Kindheit großer Fan der Veilchen – und schmunzelt: „Aber erst für Mittwoch!“ Da gastiert die Austria im Europacup bei Slavia Prag.

