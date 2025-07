Berichte über neue Gräueltaten in Syrien

„Diese Gräueltaten unterscheiden sich nicht von denjenigen gegen die Alawiten“, sagte der Leiter der Beobachtungsstelle, Rami Abdul Rahman. Er bezog sich dabei auf die Gewalt an der syrischen Küste im März, bei denen vor allem an Alawiten – einer religiösen Minderheit mit Wurzeln im schiitischen Islam – regelrechte Massaker angerichtet wurden. „Der einzige Unterschied ist, dass die Drusen anders als die Alawiten bewaffnet sind“, sagte Abdul Rahman. Mit seinem Netzwerk aus Informantinnen und Informanten in Syrien zählte er an der Küste im März ungefähr 1600 getötete Zivilpersonen.